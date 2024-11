Hace como 15 años me tocó entrevistar a infantes de Cancún que no conocían el mar, lo cual me descolocó. En 2017 el Observatorio Urbano publicó un estudio que revelaba que las y los cancunenses vamos una o dos veces a las playas. El actual gobierno municipal busca remediarlo. pic.twitter.com/5AyeZ0tBQi