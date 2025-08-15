Mexicali, 15 de agosto.- La alcaldesa de Mexicali, Norma Bustamante Martinez, confirmó que a su esposo Luis Samuel Guerrero Delgado le fue revocada la visa para cruzar la frontera a Estados Unidos, esto luego de haberlo negado varias veces a un medio de comunicación local que reveló la información.

La mañana de este viernes la presidenta municipal publicó en redes sociales un párrafo en el que confirmó la información revelada por el portal de noticias RadarBC, en el que afirmaba que al encontrarse en la Garita de Mexicali e intentar cruzar su esposo fue enviado a una inspección secundaria.

Cancelan visa a esposo de alcaldesa en Mexicali. Foto: Especial

“Él fue entrevistado para una revisión en la garita de Mexicali, tras una serie de preguntas las autoridades le retuvieron su visa sin motivo “Él fue entrevistado para una revisión en la garita de Mexicali, tras una serie de preguntas las autoridades le alguno o aviso previo, esto solo afecta a él en su situación de cruce fronterizo”, se lee en la publicación hecha a través de redes sociales.

El escrito fue realizado casi 12 horas después de que el hecho fuera revelado en el portal de noticias de Mexicali, en la publicación el periodista Cristian Torres detalló que los hechos ocurrieron el 8 de agosto pasado en la Garita Internacional de Mexicali.

De acuerdo con la ficha emitida por autoridades estadounidenses Guerrero Delgado fue inadmisible según la Sección 212 (A) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad (INA) de Estados Unidos, la cual implica que una persona no cumple con los requisitos legales para entrar o permanecer en el país.

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) en Mexicali, Octavio Sandoval López, pidió a la alcaldesa Norma Alicia Bustamante Martínez cruzar la frontera para confirmar que su visa se mantiene vigente.

