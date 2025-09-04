Hermosillo.— A partir de la tarde de ayer miércoles se suspendieron las clases en las escuelas públicas y particulares de todos los niveles educativos en los 72 municipios de Sonora, medida que continuará el resto de la semana debido a las lluvias en la entidad.

La Coordinación Estatal de Protección Civil resaltó que la recomendación es efectiva para la comunidad educativa en general, con el objetivo de proteger su salud e integridad, ya que se pronostican precipitaciones de intensas a extraordinarias, así como vientos fuertes a intensos.

Tormenta en Hermosillo

Durante la madrugada de ayer miércoles se registró una tormenta en el norte de Hermosillo, lo que provocó fuertes corrientes de agua que arrastraron autos, árboles, animales y todo lo que estaba al paso.

Dos vehículos fueron arrastrados por la fuerza del agua desde sus domicilios, en la colonia Caridad, hasta el canal del bulevar Progreso, al norponiente de la capital del estado.

Martín Ruiz Noriega, propietario de uno de los vehículos, comentó que tuvo que amarrar su otro auto y una camioneta tipo pick up a un poste para evitar que el agua se lo llevara.

En el interior de su domicilio flotaban todos sus muebles, hasta el refrigerador.

El sector norte de la ciudad fue el más afectado por la lluvia. En la costa de Hermosillo, viviendas y planteles educativos amanecieron inundados.

La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que atiende junto con autoridades municipales las afectaciones que abarcaron los municipios de Hermosillo y Caborca, sin que se reporten víctimas.

Precisó que personal de la Dirección de Atención a Emergencias y Desastres realizó recorridos por colonias afectadas para atender los daños.

Las fuertes lluvias son efecto del monzón mexicano en interacción con una divergencia, que continuarán ocasionando tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes.

Además, se mantiene bajo vigilancia el huracán Lorena. Sus bandas nubosas aportarán humedad significativa al estado de Sonora, originando lluvias de muy fuertes a intensas en todo el territorio sonorense desde ayer miércoles hasta el domingo 7 de septiembre.

Protección Civil estatal pidió a la población a resguardarse y evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.