Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), informa que la presencia de la Tormenta Tropical Lorena en el Océano Pacífico incrementará las probabilidades de lluvias de intensas a muy intensas en todo el territorio estatal, particularmente en la región sur, a lo largo de esta semana.

Hoy, la depresión tropical Doce-E evolucionó a tormenta tropical. Este sistema se localiza actualmente a 385 km de Manzanillo, Colima, con vientos sostenidos de 75 km/h (kilómetros por hora) y rachas de hasta 95 km/h.

Se desplaza hacia el noroeste a 22 km/h y se prevé que continúe su acercamiento hacia las costas de Baja California Sur.

El sistema muestra un posible debilitamiento al cruzar la península de Baja California, con pronóstico de degradarse a depresión tropical durante el viernes en el Golfo de California.

Este fenómeno reforzará los pronósticos de lluvias en Sonora, donde además persistirán los efectos del monzón mexicano, que en interacción con una vaguada en altura y una divergencia, ocasionará tormentas eléctricas con lluvias de fuertes a muy fuertes con precipitación de 75 a 150 mm (milímetros), acompañadas de rachas de viento superiores a 80 km/h en las regiones oriente, sur, norte, nororiente y centro, principalmente durante las tardes y noches.

Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, hizo un llamado a la población a mantener las medidas preventivas ante la presencia de tormentas durante toda esta semana.

Recomendó a la población mantenerse informado a través de fuentes oficiales como la Comisión Nacional del Agua y las autoridades de Protección Civil.

En caso de tormenta, resguardarse en un lugar seguro, evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

También, revisar las condiciones de los desagües en el hogar y no tirar basura en calles, ya que puede provocar inundaciones al tapar alcantarillas y arroyos.

