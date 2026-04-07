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Un exelemento de la del municipio de Tierra Blanca, fue capturado señalado del presuntos , el cual cometió contra personas extranjeras.

Fueron agentes ministeriales de la , quienes lograron aprehender al expolicía Alejandro “N”, quien -según la investigación- privaba de la libertad a personas migrantes y exigía dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

De acuerdo con un reporte oficial, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y con el apoyo de autoridades del estado de Oaxaca, ejecutó la orden de aprehensión contra el exservidor público señalado como presunto responsable de delitos de alto impacto.

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De acuerdo con las investigaciones, el imputado estaría vinculado a hechos ocurridos en 2021, cuando presuntamente utilizó de la Policía Municipal para privar de la libertad a personas migrantes y exigir dinero a sus familiares

Tras su detención, Alejandro “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde durante la audiencia inicial se legalizó su detención y se formuló imputación en su contra por el delito de secuestro agravado.

El juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 108/2023, y fijó el 12 de abril como fecha para la audiencia de continuación.

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jecg/cr

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