Un exelemento de la policía del municipio de Tierra Blanca, fue capturado señalado del presuntos delito de secuestro agravado, el cual cometió contra personas extranjeras.

Fueron agentes ministeriales de la Fiscalía General del Estado, quienes lograron aprehender al expolicía Alejandro “N”, quien -según la investigación- privaba de la libertad a personas migrantes y exigía dinero a sus familiares a cambio de su liberación.

De acuerdo con un reporte oficial, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales y con el apoyo de autoridades del estado de Oaxaca, ejecutó la orden de aprehensión contra el exservidor público señalado como presunto responsable de delitos de alto impacto.

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De acuerdo con las investigaciones, el imputado estaría vinculado a hechos ocurridos en 2021, cuando presuntamente utilizó patrullas de la Policía Municipal para privar de la libertad a personas migrantes y exigir dinero a sus familiares

Tras su detención, Alejandro “N” fue puesto a disposición de la autoridad judicial, donde durante la audiencia inicial se legalizó su detención y se formuló imputación en su contra por el delito de secuestro agravado.

El juez de control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, dentro del proceso penal 108/2023, y fijó el 12 de abril como fecha para la audiencia de continuación.

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