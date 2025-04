Con la intención de que sea valorado su trabajo, Elia González, artesana que lleva más de 24 años realizando muñecas Lele, imparte un taller para la creación de esta artesanía.

En el municipio de Amealco de Bonfil, en Querétaro, Elia realiza de 20 a 30 muñequitas por día, además imparte clases con las que enseña a los visitantes el proceso de realizar una Lele; te muestra cómo debes vestirla, peinarla y hasta bordar su rostro muy a tú estilo.

Este proyecto surge con el propósito de que los consumidores valoren el trabajo artesanal, experimenten de propia mano cómo se hace y que la elaboración no es tan sencilla como algunos piensan, pues pese a que hoy en día existen herramientas que facilitan algunos procesos, como lo es la máquina de coser, la mayor parte de la muñeca es realizada a mano.

La artesanía fue creada en la comunidad de Santiago Mexquititlán, Querétaro, inicialmente eran hechas de tela y no tenían movimiento alguno; sin embargo, hoy en día sus creadores se han capacitado para mejorarla y ahora cuentan con movimiento en piernas y brazos e incluso ya cuenta con muñecas adaptadas a diferentes temporadas.

Hace algunos años surgió como un juguete para la gente indígena de escasos recursos, Elia afirma que a partir de qué la muñeca fue nombrada obtuvo cierto reconocimiento a nivel nacional e internacional.

Dice sentirse muy orgullosa de qué la muñeca ya sea reconocida, aunque comenta que desafortunadamente los que más valoran este producto son los extranjeros, pues detalla que a los mexicanos “les da igual” y buscan constantemente regatear.

“Me siento mal, pero tampoco puedo decir nada o me puedo enojar. Por eso también damos los talleres para que vean más o menos el valor del trabajo porque no ven el trabajo que hay detrás de la muñeca; de hacerlo desde cero, coserlo, rellenarlo, ponerle cabello, todo eso implica tiempo y pues me siento mal, pero no me puedo pelear con el cliente; a veces se quejan del costo, pero en este espacio pagamos renta, pagamos agua, pagamos gas, entonces son gastos”, afirma.

Para Elia la creación de muñecas Lele es más que un oficio, pues ha sido un arte heredado de generación en generación, comparte que su madre y abuela le enseñaron a ella cómo hacer esta muñequita y ahora ella hace lo mismo con sus hijas.

Por ello ahora pide a los visitantes valorar su trabajo, no regatear y ponerse por algunas horas en sus zapatos ¿y por qué no? llevarse un lindo recuerdo a casa.

El taller para la creación de muñecas Lele se lleva a cabo en Amealco, Querétaro a un costado del Museo de la Muñeca Artesanal, a tan sólo 3 horas de la CDMX y tiene un costo de 150 pesos por persona.