Huamantla.— Cada año, en el corazón del Altiplano tlaxcalteca un grupo de bordadores transforma su fe en arte al dedicarse, con al menos tres meses de anticipación, a bordar con canutillos, cuentas e hilos de oro el vestido y manto de la Virgen de La Caridad.

Este año, además de bordar el logotipo del Santo Jubileo, dedican las lujosas prendas de la virgen a los papas Francisco —fallecido el pasado 21 de abil— y León XIV, como un homenaje a la transición papal.

“Es un manto muy bonito, muy significativo”, dijo Elvira Hernández Torres, una de las mujeres que dedica, cada año, parte de su tiempo a coordinar el bordado.

Del lado izquierdo, los bordadores elaboraron con canutillos, chaquiras e hilos de oro el escudo que identifica al papa Francisco. Del lado derecho, zurcieron el escudo del pontífice León XIV.

Así, quedó plasmado un momento histórico para la Iglesia: la despedida del papa Francisco, fallecido en abril pasado, y la bienvenida de su sucesor, el papa León XIV.

“Ahora tuvimos este cambio, por eso tomamos esos dos símbolos, en los picos del manto van esos dos escudos. Una dedicatoria al papa Francisco, saliente, que acaba de fallecer, y un recibimiento al papa León XIV”, explicó Elvira Hernández.

La confección del vestido y manto de la virgen concluyó el pasado 11 de agosto; el día 12 lo entregaron a la Iglesia para que la imagen fuera vestida en una solemne ceremonia religiosa encabezada por el obispo Julio César Salcedo Aquino.

Todo para que el 14 de agosto el pueblo de Huamantla pudiera celebrar La Noche que Nadie Duerme, así como la gran procesión, en la que la virgen de La Caridad portó su nuevo vestido bordado por manos de hombres y mujeres llenos de fe.

El vestido

Sobre un fino razo azul, resplandecen en la parte frontal los escudos pontificios, frases en latín alusivas a la paz y símbolos que representan la transición espiritual del Vaticano. Es un gesto de duelo y esperanza, tejido con puntadas cargadas de emoción y oración.

En el frente del vestido resalta, con bordado sevillano, el logotipo del Santo Jubileo 2025, con el tema de los “Peregrinos de la Esperanza”, que invita a los fieles a unirse en un viaje de fe y solidaridad, especialmente en un mundo marcado por conflictos.

En conjunto, esos fueron los elementos que inspiraron a los bordadores de Huamantla, quienes este año cumplen 62 años de hilvanar en oro el ajuar de la Virgen de La Caridad, Santa Patrona de este municipio reconocido como Pueblo Mágico.

La casa de la señorita Carito, fallecida en diciembre de 2025, y quien heredó la tradición de bordar en oro el vestido de la Virgen venerada en Huamantla, hoy está convertida en un museo, a donde cualquiera que llegue con respeto y con la intención de bordar, puede hacerlo.

“Cumplimos 62 años de elaborar año con año en esta casa, en la casa de mi tía, y que ahora lo ha dejado como un museo y un taller de bordado”, puntualizó Elvira, sobrina de Carito.

Las nuevas generaciones

Lo que comenzó hace más de seis décadas como un oficio impulsado por la señorita Carito y reservado exclusivamente a las mujeres, hoy es un ejemplo de igualdad, inclusión, diálogo cultural y de creencias.

En otros tiempos, sólo las bordadoras tradicionales —madres, abuelas, tías— eran las guardianas del arte del bordado sevillano, técnica que en Huamantla se adaptó con maestría al lenguaje iconográfico local para confeccionar y bordar, con oro, el vestido de la virgen de La Caridad.

Actualmente esta tradición evolucionó con la integración de varones o personas con otras ideologías. Hoy, sin importar el género, edad o creencia religiosa, todos pueden bordar.

Augusto Macías, por ejemplo, fue el encargado de bordar, durante días, el texto del logotipo del Santo Jubileo 2025: Peregrinos de la esperanza, pero escrito en latín.