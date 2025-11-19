Culiacán, Sin.- Una nueva pareja que recién habían salido del aeropuerto internacional de Culiacán y se enfilaron a bordo de una camioneta para incorporarse a la carretera Benito Juárez, fue blanco de un ataque con armas automáticas, por lo que una mujer de nombre Micaela “N”, resultó herida, mientras su esposo resulto ileso.

Este nuevo ataque se produjo a solo dos días de que en la zona contraria, muy cerca del aeropuerto, en atentados similares a dos parejas que viajaban en distintos vehículos fueron blanco de disparos de armas automáticas.

En uno de los casos, falleció Patricia “N” de 53 años y dos varones resultaron heridos , al ser atacados en dos hechos distintos, sobre la avenida aeropuerto, en la colonia Bachigualato.

Los nuevos hechos fueron reportados a las líneas de emergencia en donde se notificó que los ocupantes de camioneta Nissan Kiks, de color gris, habían sido atacados a balazos por desconocidos por lo que una mujer había resultado lesionada.

De acuerdo a los datos aportados, la pareja que viajaba en la unidad, recién habían salido del aeropuerto de Culiacán y se enfilaron rumbo a la conexión con la carretera Benito Juárez, donde fueron alcanzado por personas armas, sin que hasta el momento se conozca el móvil del ataque.

