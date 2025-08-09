Mérida, Yucatán.-Como parte del diseño de Programa Estatal Especial de Bienestar Energético se discutirá la propuesta de homologar el horario de Yucatán con el de Quintana Roo, es decir, adelantar una hora al reloj.

El director general de la Agencia de Energía de Yucatán (AEY), Pablo Gamboa Miner, confirmó lo anterior y dijo que la idea es socializar la iniciativa con los diversos sectores de la sociedad yucateca.

Expuso que el planteamiento proviene del sector empresarial local y deberá buscarse el consenso necesario para, posteriormente, iniciar el procedimiento que establece la ley.

Sobre este tema, el secretario de Fomento Turístico de Yucatán, Darío Flota Ocampo, indicó que la industria sin chimeneas de la entidad está a favor por los beneficios que representa para el sector.

Pero, comentó que no solamente deben verse las bondades que significaría la medida para la actividad turística.

También hizo notar que aprovechar las horas del día representará también un beneficio para otros sectores productivos.

Por tanto, se pronunció a favor de que la propuesta sea discutida con un análisis serio sobre los pros y contras para el turismo y para la población en general.

Para que el cambio de horario en Yucatán sea una realidad tiene que pasar por un proceso que incluye presentar la iniciativa al Congreso de la Unión, ya sea de parte del ejecutivo estatal, el Congreso local o algún legislador federal.

Esta solicitud debe ser aprobada por mayoría simple, en la Cámara de Diputados y en el Senado y luego debe publicarse en el Diario Oficial de la Federación para que tenga validez legal.

