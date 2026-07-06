Hermosillo, Sonora. - La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que personal de esta dependencia, bomberos y cuerpos de emergencia atienden el accidente de un autobús de la línea Ómnibus que dejó al menos una persona sin vida y varias heridas al sur de Hermosillo.

Las diversas corporaciones atienden el reporte de la salida de camino y volcamiento de un autobús de pasajeros en el kilómetro 238 de la carretera Guaymas–Hermosillo.

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De manera preliminar, se reporta una persona fallecida y nueve personas lesionadas, quienes reciben atención prehospitalaria y están siendo trasladadas a diferentes unidades médicas.

Las autoridades continúan con las labores de atención en el sitio, por lo que la información se encuentra en proceso de actualización.

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