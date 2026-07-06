[Publicidad]
Hermosillo, Sonora. - La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) informó que personal de esta dependencia, bomberos y cuerpos de emergencia atienden el accidente de un autobús de la línea Ómnibus que dejó al menos una persona sin vida y varias heridas al sur de Hermosillo.
Las diversas corporaciones atienden el reporte de la salida de camino y volcamiento de un autobús de pasajeros en el kilómetro 238 de la carretera Guaymas–Hermosillo.
Lee también UAEM reanuda clases presenciales con nuevas medidas de seguridad; Rectoría sigue tomada por estudiantes
De manera preliminar, se reporta una persona fallecida y nueve personas lesionadas, quienes reciben atención prehospitalaria y están siendo trasladadas a diferentes unidades médicas.
Las autoridades continúan con las labores de atención en el sitio, por lo que la información se encuentra en proceso de actualización.
dmrr/rmlgv
[Publicidad]
[Publicidad]
Más información
Viral
¡Fifas starter pack! Fans enloquecen tras la derrota de México ante Inglaterra en el Mundial
Espectáculos
Maestro Shifu pierde dos millones por la derrota de México ante Inglaterra
Al día
¿Por qué tan solas? Estas son las estaciones de metro menos usadas de cada línea
Fútbol
¡Goza tu retiro CR7! España vence a Portugal en los octavos de final del Mundial 2026