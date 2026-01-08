Más Información

Mérida, Yucatán.- Un resultó con serias lesiones luego de ser atropellado por un automóvil, cuyo conductor huyó del lugar.

Los hechos se registraron en la calle 46 por 103 y 103-A, en la colonia Santa Rosa, en el sur de Mérida, donde un automóvil Nissan Tsuru, arrolló a Francisco E., de 72 años de edad, vecino de la misma colonia.

Los primeros reportes indican que el adulto mayor se desplazaba en una cuando al parecer cruzó sin precaución por lo que fue atropellado por el citado vehículo, cuyo conductor se dio a la fuga abandonando al lesionado.

A consecuencia del atropellamiento, el septuagenario resultó con golpes, con en la rodilla derecha, así como diversas escoriaciones en extremidades.

Paramédicos acudieron al sitio y, tras brindarle los primeros auxilios, el lesionado fue trasladado al Hospital T-1 del IMSS para su atención médica.

