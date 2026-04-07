LA PAZ, BCS.— Un ataque a balazos en la playa El Coyote, en el municipio de Mulegé, dejó como saldo un hombre sin vida y una menor de edad lesionada.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirmó que los hechos ocurrieron la noche del lunes, sobre las 20:00 –hora local-.

Tras recibir el reporte, elementos se trasladaron al sitio, pero en el trayecto sobre la carretera federal Santa Rosalía–Loreto, a la altura del kilómetro 130, paramédicos interceptaron un vehículo en el que era trasladado el hombre que recibió los impactos de bala.

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Al brindarle atención médica, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

La menor, en tanto, presentó una lesión superficial por impacto indirecto de proyectil y fue atendida en un centro de salud, donde recibió sutura.

Hasta el momento no se han dado a conocer las circunstancias del ataque ni la identidad de las víctimas.

Autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes y realizaron el procesamiento del lugar para el levantamiento de indicios.

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