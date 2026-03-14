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Juventino Rosas, Gto.- Policías estatales fueron atacados por un comando y al repeler la agresión abatieron a dos civiles armados, en la zona rural del municipio de Juventino Rosas.
Los oficiales realizaban patrullajes por caminos de terracería cerca de la comunidad Los Aguirre, cuando fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta y un vehículo compacto.
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El suceso provocó una persecución policiaca en contra de los agresores y el arribo de elementos de otras corporaciones.
La Secretaría de Seguridad y Paz del estado confirmó el fallecimiento de dos presuntos agresores, y aseguró armas de fuego, las cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público. “Ningún policía estatal resultó herido”, acotó.
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dft
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