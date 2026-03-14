Más Información

Sheinbaum se planta ante Trump: No a la intervención militar

Sheinbaum se planta ante Trump: No a la intervención militar

Resguardarán el AICM con sistema antidrones

Resguardarán el AICM con sistema antidrones

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

¿Quiénes recibían pensiones doradas?; exfuncionarios de Luz y Fuerza, Pemex y CFE encabezan la lista con pagos millonarios

Muere el reconocido filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Muere el reconocido filósofo alemán Jürgen Habermas a los 96 años

Isaac del Toro remontó para ganar la etapa 6 y ser líder de la Tirreno-Adriático

Isaac del Toro remontó para ganar la etapa 6 y ser líder de la Tirreno-Adriático

Mundial 2026: Secretaría de Marina realiza simulacro de incidente químico en Veracruz; prueban protocolos de emergencia

Mundial 2026: Secretaría de Marina realiza simulacro de incidente químico en Veracruz; prueban protocolos de emergencia

Juventino Rosas, Gto.- estatales fueron atacados por un comando y al repeler la agresión abatieron a dos civiles armados, en la zona rural del municipio de Juventino Rosas.

Los oficiales realizaban patrullajes por caminos de terracería cerca de la comunidad Los Aguirre, cuando fueron interceptados por los tripulantes de una camioneta y un vehículo compacto.

Lee también

El suceso provocó una persecución policiaca en contra de los agresores y el arribo de elementos de otras corporaciones.

La Secretaría de Seguridad y Paz del estado confirmó el fallecimiento de dos presuntos agresores, y aseguró armas de fuego, las cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público. “Ningún policía estatal resultó herido”, acotó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dft

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]