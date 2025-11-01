El candidato a presidente municipal de San Pablo Coatlán, Gerardo López García, exigió justicia y castigo a los responsables tras el atentado que sufrió en las primeras horas de hoy y en el que murió su chofer.

También exigió a las autoridades del gobierno de Oaxaca que garanticen la paz y la seguridad durante el proceso electoral que se celebrará en esta comunidad de la Sierra Sur del estado.

Gerardo López sufrió un atentado a las 00:30 horas de este sábado; el aspirante resultó ileso, porque minutos antes había descendido del vehículo, pero en la agresión murió su chofer. El ataque, ocurrió frente a la agencia municipal de San Antonio Lalana.

El candidato relató que él y su chofer iban juntos, pero éste último fue a dejar la camioneta a la agencia y él se fue a una reunión, y cuando regreso su primo (el chofer) ya estaba muerto, y señaló que en el atentado hubo 18 impactos de bala de armas de grueso calibre.

El gobierno del estado y la Fiscalía General de Oaxaca no han emitido ningún pronunciamiento o información sobre estos hechos.

