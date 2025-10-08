Culiacán, Sin.- En el interior de una vivienda, ubicada en la calle Nueva Galicia, del fraccionamiento Las Mañanitas, en Culiacán, una mujer de nombre Alejandra “N”, de 36 años de edad fue asesinada de varios balazos, sin que se conozca los motivos de la agresión, ni la identidad de los responsables.

Con este nuevo asesinato, suman 63 mujeres que han sido privadas de la vida en forma violenta en el transcurso de este año.

Vecinos del fraccionamiento Las Mañanitas reportaron detonaciones de armas de fuego, por lo que fuerzas federales que se encontraban cerca de ese sector acudieron al llamado, pero no encontraron evidencias de víctimas.

Elementos de las policías municipal y estatal ubicaron una vivienda en la calle Nueva Galicia, donde se escucharon en su interior las detonaciones. Al ingresar encontraron a una mujer originaria del estado de Durango muerta por disparos de armas de fuego.

Un caso anterior tuvo lugar en la colonia Doctores de la ciudad de Guasave, donde fue encontrado el cuerpo de María de los Ángeles “N”, de 44 años de edad, la cual había sido reportada como desaparecida el pasado 1 de octubre.

La mañana del viernes 3 de octubre, se conoció que la expareja sentimental de María de los Ángeles, había sido descubierto muerto en el patio de su casa, colgado de un árbol.

Pocas horas después, el cuerpo de la mujer, fue encontrado en una zona enmontada de la colonia Doctores, y de acuerdo con los indicios, había sido privada de la vida por asfixia.

