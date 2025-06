Chilpancingo.- El ex regidor del PRI, ex secretario General y ex secretario de Finanzas del ayuntamiento de Chilapa, Edgar Salmerón Feliciano fue asesinado fuera de su casa en el barrio San José en la cabecera municipal de Chilapa, la mañana de este domingo.

De acuerdo al reporte policíaco, alrededor de las 8:30 de la mañana, hombres armados atacaron a balazos a Salmerón Feliciano cuando llegaba a su domicilio.

El reporte indica que Salmerón Feliciano recibió seis balazos; su cadáver fue recogido por sus familiares para evitar que personal del Servicio Médico Forense (Semefo) lo trasladara a Chilpancingo.

Salmerón Feliciano formaba parte del grupo cerrado del ex alcalde de Chilapa, el priista Francisco Javier García González, fue su principal operador político.

García González fue alcalde de Chilapa del 2012 al 2015, un periodo donde ese municipio de hundió en la violencia, donde vivió una de sus peores crisis económica, de seguridad y social.

En el periodo de García González la organización criminal Los Rojos impuso un control inclemente y también comenzó una disputa con Los Ardillos.

El ex alcalde García González desde entonces huyó del municipio al igual que muchos de sus integrantes de su grupo político, incluso, Salmerón Feliciano se mantenía fuera de Chilapa.

Muere empresario tras ataque en Acapulco

El vicepresidente de Innovación de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Acapulco (Canaco-Servytur), Raúl Ledezma, murió, tras tres días en terapia intensiva luego de recibir un balazo en la espalda en un ataque armado la noche del viernes.

El presidente de la Canaco-Servytur, Alejandro Martínez Sidney, confirmó la mañana de este domingo la muerte de Raúl Ledezma.

El empresario fue atacado la noche del viernes cuando se encontraba en una vivienda en el centro de Acapulco; ese día murieron dos hombres y tres más, incluido Ledezma, quedaron heridos. El sábado murió uno de los tres heridos y este domingo el empresario, con lo que suman cuatro personas muertas en ese ataque armado. La noche del sábado, un prestador de servicio en la playa Papagayo fue atacado con un arma blanca por un presunto turista.

El prestador de servicios turísticos, quien rentaba sillas, horas después murió mientras recibía atención médica.

La pelea entre el prestador de servicio y el presunto turista ocurrió en el acceso a la playa Papagayo, a un costado del hotel Krystal Beach.

El presunto turista también fue herido y fue detenido.

En Guerrero, entre el viernes y el sábado, fueron asesinadas 16 personas, ocho fueron hallados en dos taxis en Acapulco, cinco estaban desmembradas, además de dos integrantes de familia que fueron atacados en su vivienda en el centro del puerto; en el municipio vecino, Coyuca de Benítez, en la Costa Grande, fueron hallados cuatro hombres decapitados.

