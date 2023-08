Ciudad Obregón, Sonora.- Familiares y amigos de Sergio Armando "N", se manifestaron la tarde del martes 22 de agosto, afuera de Palacio Municipal de Cajeme, para exigir la liberación del joven de 23 años de edad, acusado de materializar el asesinato del candidato Abel Murrieta en mayo del 2021.

"Sergio es inocente, tu gente te defiende", arengó un grupo de jóvenes que aseguró que "El Cheko", estudiante de la licenciatura en Ciencias del Ejercicio Físico en el Itson (Instituto Tecnológico de Sonora), es incapaz de cometer un crimen o cualquier acto indebido.

Además, dicen que tienen pruebas de que en esa fecha, el inculpado estaba lesionado de una pierna y usaba muletas.

El joven Julio César Meléndrez Corona, externó: "para nosotros es como el caso de Colosio y agarran al Mario Aburto, es lo mismo, la misma situación".

Dijo que su amigo, se la llevaba entrenado todos los días en la plaza La Constitución, "ahí vamos muchos jóvenes a las albercas, al fútbol, al bolivol, hacemos diferentes actividades en ese lugar".

"El no tiene ningún vínculo con nadie ni con nada, es una persona de bien", aseguró.

Sergio Armando fue detenido por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) el viernes a las 18.00 horas, en la plaza de la colonia Constitución de calle California entre Guillermo Prieto y Francisco Zarco.

Una testigo de la aprehensión les informó que los ministeriales lo detuvieron porque supuestamente su bicicleta era robada, lo trasladaron a Hermosillo y lo acusaron de homicidio.

Lo detuvieron el pasado viernes 18 de agosto y lo trasladaron a la capital sin avisar a la familia y sin darle acceso a defensa.

Los manifestantes aseguraron que Sergio es un "chivo" expiatorio para desviar la atención de otros temas relevantes como el asesinato de Alma Lourdes, gerente de una carnicería.

Matan a Abel Murrieta, candidato a la alcaldía de Cajeme por Movimiento Ciudadano

Lee también: Limoneros critican pasividad de la Guardia ante extorsiones

familiares y amigos exigen justicia

La familia compartió: "Están cometiendo una injusticia, primero deberían de hacer sus investigaciones. El acusar a un joven que estudia y trabaja y además no es pandillero". "Exigimos justicia para Sergio, Señor gobernador, exigimos una investigación a fondo Sergio no es culpable, ustedes lo están acusando sin ninguna prueba".

"Ya basta de injusticias. Todos sentimos la muerte del señor Murrieta, pero Sergio no tuvo nada que ver en eso.

Dejen de venderse y de acusar inocentes, busquen a los que en verdad han realizado el crimen".

Ernesto Zubieta explicó lo que esta pasando con Sergio.

"Mi amigo esta siendo inculpado injustamente por las autoridades por el asesinato del señor Abel Murrieta, teniéndolo recluido en la ciudad de Hermosillo sin ningun tipo de prueba en su contra, estan privando de su libertad a un joven estudiante, sin ningun tipo de malicia, ni siquiera pertenece a una pandilla ni se relaciona con gente que pertenezca a una".

"Sin mucho verbo un morro calmado, al que conozco desde la secundaria y se la clase de persona que es".

Pidió apoyo "Si me hacen el favor de compartir para que este caso llegue a oídos de mas raza para meter presion de que se haga justicia".

Todos sus seres queridos, amigos, familia y sobre todo su señora madre estamos deseando su regreso y que esto quede como un trago amargo más, expresó Zubieta.

"Cabe aclarar que hasta el dia de hoy, ni siquiera le hacen valer su derecho de tener un abogado", aseguró.

Para este día miércoles 23 de agosto, se está organizando otra manifestación en apoyo del joven detenido.

Lee también: Choque entre camión y combi en la calzada Tláhuac- Chalco deja 6 lesionados

Detención de Sergio Armando

El fiscal del estado, Gustavo Rómulo Salas Chávez informó en la conferencia de prensa del gobernador Alfonso Durazo, que el pasado 19 de agosto, fue detenido Sergio Armando “N”, alias “El Checo” y/o “El Payaso”, probable responsable material de los delitos de homicidio calificado en agravio del abogado Abel Murrieta Gutiérrez.

También imputado por lesiones calificadas cometidas por disparo de arma de fuego en contra de Lizeth “N”, víctima colateral, del crimen perpetrado en un acto de campaña.

Abel Murrieta era abogado defensor de varios miembros de la familia LeBarón por la tragedia de Bavispe, ocurrida el 4 de noviembre del 2019, cuando una caravana de mujeres acompañadas por menores de edad, fueron atacadas por criminales cuando salían de la comunidad mormona de La Mora hacia Estados Unidos y al municipio de Galeana, Chihuahua.

El saldo fatal de esa emboscada fue de seis menores y tres mujeres fallecidas, además cinco menores heridos.

Gustavo Rómulo Salas Chávez detalló que el hombre buscado por elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) con motivo de la orden de aprehensión obtenida en su contra el pasado 16 de agosto, fue detenido en la colonia Constitución de Ciudad Obregón.

El 13 de mayo de 2021, Abel Murrieta aspirante a la presidencia municipal de Cajeme, en compañía de simpatizantes y miembros de Movimiento Ciudadano, partido político al que pertenecía, se encontraba realizando actos de campaña en las calles Guerrero y California, de la Colonia Cumuripa, en Ciudad de Obregón, Sonora.

Fue sorprendido por Sergio Armando “N” quien, junto con diversa persona, la cual ya se tiene identificada, aprovecharon el momento para atacarlo después de acecharlo y privarlo de la vida utilizando para ello un arma de fuego, hechos en los que también resultó lesionada Lizeth “N”, dijo el fiscal.

Foto: Tomada de video

Derivado de trabajos de inteligencia y una exhaustiva investigación de campo, el agente del Ministerio Público obtuvo la referida orden de aprehensión, logrando ejecutarla en contra de Sergio Armando “N”, quien el 19 de Agosto de 2023, fue vinculado a proceso, bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada

Se le imputa la comisión de los delitos homicidio calificado y lesiones calificadas, cometidos dichos delitos con premeditación, alevosía y ventaja.

Por lo que a la fecha se encuentra en prisión preventiva bajo estrictas medidas de seguridad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, informó que prosigue con las investigaciones para capturar al otro participante, hoy prófugo de la justicia, y establecer la participación de los autores mediatos e intelectuales de tan proditorio crimen.

Lee también: La depresión tropical “Harold” provocará lluvias fuertes en Tamaulipas, NL, Coahuila y Chihuahua

En Sonora no hay impunidad: Alfonso Durazo

En Sonora no tiene cabida la impunidad y se trabaja de la mano con la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) para que todo crimen que atente contra la paz social sea castigado con todo el peso de la ley, aseguró el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, al informar sobre la detención del presunto autor material del homicidio de Abel Murrieta Gutiérrez, exprocurador general de Justicia y excandidato a la presidencia municipal de Cajeme en 2021.

El mandatario estatal dio a conocer que la Fiscalía ejecutó orden de aprehensión el pasado sábado 19 de agosto en contra de Sergio Armando “N”, alias “El Checo” o “El Payaso”, por ser el probable responsable material de los delitos de homicidio calificado cometido en agravio del excandidato y lesiones calificadas cometidas por disparo de arma de fuego en contra de Lizeth “N.”, víctima colateral de la agresión directa contra el político cajemense.

“No hay impunidad. Este asesinato se cometió en la época de campaña, cuando estábamos en campaña por la gubernatura, Abel Murrieta por la presidencia municipal de Cajeme; es decir, antes de que tomara yo la responsabilidad como gobernador del estado. Pero que no haya sido cometido durante mi gobierno, no significa que no tengamos la responsabilidad de resolver. Y el mensaje es: no hay impunidad”, sentenció.

El titular del Ejecutivo estatal subrayó que, en el caso del feminicidio de Alma Lourdes, ocurrido el pasado sábado 19 de agosto, en Cajeme, se brindará acompañamiento a la familia a través de la Comisión Estatal de Víctimas y se comprometió a llevar la demanda de justicia hasta sus últimas consecuencias, para que el presunto criminal, también ya aprehendido, reciba todo el peso de la ley.

El "Mou", otro señalado

Ante el anuncio de la aprehensión de Omar Alejandro “El Mou”, por parte de la Secretaría de Marina (Semar), el 8 de agosto de 2021, la Fiscalía de Sonora informó que se investigaba si tenía participación en otros delitos de alto impacto registrados en Cajeme.

Además comunicó que el avance de la investigación de la FGJESonora, con relación al homicidio del Abel Murrieta Gutiérrez, se sustenta en datos científicos de prueba.

"A quien tenga información, que considere abone a la investigación, se le invita a cumplir con el deber cívico de aportarla a esta Fiscalía estatal, mediante comparecencia ante el Ministerio Público, para que se integre a la carpeta de investigación", terminó pidiendo.

A través de redes sociales, Adrián LeBarón informó que elementos de la Marina Armada de México detuvieron en Sonora a Omar Alejandro “S”, alias “El Mou”, presuntamente involucrado en el asesinato del excandidato de Movimiento Ciudadano a la alcaldía de Cajeme, Abel Murrieta.

LeBarón dijo que “El Mou” es jefe de sicarios y mano de derecha de Carlos Salmerón Pérez, de acuerdo a la Fiscalía General de Justicia de Sonora.

Sin embargo, Adrián LeBarón acusó que en sus publicaciones, la Fiscalía de Justicia sigue pidiendo ayuda para detener a los presuntos responsables de la muerte de Murrieta.

“Aquí es donde comienzan los enredos de la justicia, donde la ciudadanía duda de sus avances, donde la gente no se siente segura y sigue a merced de grupos criminales, más organizados que las autoridades”, lamentó.

Adrián LeBarón dijo que le gustaría estar en la audiencia “donde vinculen a proceso al criminal” por el homicidio de Abel Murrieta.

Omar Alejandro “N.”, “El Mou”, fue sentenciado por el Juez a purgar 40 años 7 meses de prisión luego de ser declarado culpable por el asesinato de una persona, a quien privó de la vida con proyectiles de arma de fuego en septiembre de 2020.

Pruebas presentadas en el Juicio por personal de Litigación de la Vicefiscalía de Control de Procesos, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), demostraron la participación del sujeto en los hechos.

Además, el Juez decretó que el sentenciado deberá pagar 83 mil 318.64 pesos en multa y para la reparación del daño material genérica y reparación del daño moral a familiares de la víctima, David.

El delito de homicidio calificado con ventaja, por el que fue condenado, lo cometió Omar Alejandro “N.”, “El Mou”, a primeras horas del 27 de septiembre de 2020 en calles de la colonia Ladrilleras.

Pruebas recabadas en el sitio, analizadas de manera científica, determinaron que el sujeto discutió con un masculino a quien empezó a golpear en compañía de otros sujetos, el afectado logró zafarse y correr por algunas calles.

David intervino para calmar la situación, pero “El Mou” sacó un arma de fuego y lo agredió con varios proyectiles de arma de fuego para provocarle múltiples heridas, que posteriormente le provocaron la muerte.

El 8 de agosto de 2021 Omar Alejandro “N.” fue detenido en flagrancia delictiva, en posesión de narcótico y un arma de fuego, por elementos de Seguridad Pública Municipal, efectivos de la Guardia Nacional y Secretaría de Marina (Semar).

Lee también: Choque en autopista deja 16 muertos

Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

rdmd