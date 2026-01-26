Más Información

Seyé, Yucatán.- Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano apoyaron a las autoridades de los tres órdenes de gobierno en una investigación en la que se aseguró hidrocarburo.

El operativo se realizó en un predio, que se ubica sobre la carretera federal Mérida-Valladolid a la altura del poblado de San Bernandino, en el municipio de Seyé.

Las comandancias de la X Región Militar y de la 32/a. Zona Militar informaron que, en cumplimiento a lo establecido en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, el 21 de enero pasado, aseguraron 1 Inmueble, 338,610 Litros de hidrocarburo, 2 Remolques así como diversos materiales y equipo para la extracción ilegal de hidrocarburos.

Aseguran más de 338 mil litros de huachicol en Yucatán; operativo en Seyé. Foto: Especial
Los materiales asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones y acciones periciales pertinentes.

No es primera ocasiín que en Yucatán se detecta bodega de huachicol.

