Los elementos de las fuerzas federales lograron el aseguramiento de aproximadamente 8 mil litros de hidrocarburo de presunta procedencia ilícita, mejor conocido como ‘huachicol’, almacenado en una vivienda ubicada en la Flores Tercera Sección, zona de Isla Rebeca, en el municipio de Paraíso, Tabasco.

El operativo conjunto encabezado por elementos de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República, se realizó alrededor del mediodía de este domingo irrumpiendo en el inmueble señalado como punto de almacenamiento.

De acuerdo con habitantes de la zona, la magnitud del despliegue generó temor entre los pobladores, quienes observaron la movilización de unidades y personal armado durante varias horas.

El combustible asegurado fue retirado del lugar bajo resguardo de las autoridades, sin que se reporten detenciones.

Cabe señalar que, durante el fin de semana se había detectado presencia constante de personal militar, así como el sobrevuelo de drones, en distintas comunidades como las Flores Primera, Segunda y Tercera Sección, además de la Segunda Sección de La Unión, hasta la barra de Tupilco.

El operativo forma parte de las acciones federales para combatir el robo, almacenamiento y distribución ilegal de hidrocarburos en la región.

