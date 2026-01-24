La Arquidiócesis de Puebla denunció que fueron dos sujetos quienes le prendieron fuego, la madrugada de hoy, a una de las puertas de acceso de la Catedral de Puebla, un bien inmueble declarado Patrimonio de la Humanidad.

La representante de la Iglesia Católica detalló que los dos individuos ingresaron al atrio de la Catedral saltando las rejas por el lado del Zócalo, para luego aproximarse a la puerta de dicho lado e iniciar un incendio.

En un comunicado de prensa, lamentó profundamente lo que llamó “actos vandálicos” ocurridos en la Catedral de Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrimonio espiritual, histórico y cultural de la humanidad.

La Iglesia Angelopolitana agradeció a las autoridades del estado por la pronta intervención para apagar el fuego ocasionado, y reiteró su llamado constante a ser artesanos de la paz y de la reconciliación y a regenerar el tejido social.

Lee también Reportan fuga de amoniaco en complejo petroquímico del sur de Veracruz; evacuan a trabajadores y habitantes

La Arquidiócesis recordó que la Puerta Santa es signo de la misericordia de Dios que acoge y perdona, por tanto, cada una de las puertas de Catedral es signo de unidad, y al ser muy queridas para los poblanos, merecen consideración, respeto y cuidado.

Fue durante la madrugada cuando se alertó del siniestro en un acceso de madera de la Catedral, por lo que la Coordinación General de Protección Civil del Gobierno del Estado movilizó a elementos de la Policía Estatal Bomberos para sofocar las llamas.

Un 18 de noviembre de 1575 se puso la primera piedra de la Catedral de Puebla, sin embargo su construcción sufrió diversas interrupciones en varios periodos y fue hasta 1649 cuando fue terminada en su totalidad.

De acuerdo con especialistas, se pueden ver varios estilos en su construcción, no solo Barroco, sino algunas partes se consideran todavía Renacentistas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl