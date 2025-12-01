Puebla, Pue.- El gobernador Alejandro Armenta Mier (Morena) aseguró que Puebla cierra el año como referente nacional en deporte, cultura y arte, además afirmó que los programas implementados por su administración impactan en la formación de niñas, niños y jóvenes, así como su contribución al fortalecimiento del tejido social y la prevención del delito.

Dijo que Puebla cierra fuerte el año de 2025, como epicentro del deporte, porque para su administración la cultura y el arte, aunado al deporte, son políticas de estado que contribuyen a revertir los índices de inseguridad, bajo las directrices planteada, por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Cuando recibió los reconocimientos por el impulso al deporte y haber colocado a Puebla en el segundo lugar nacional del medallero de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica, el mandatario estatal poblano anunció que en el 2026 habrá más actividades y sorpresas.

Además, agradeció el apoyo que este año brindó el director de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Pacheco, al tiempo que consideró que los reconocimientos otorgados son el resultado del trabajo en equipo y de continuar con el trabajo al fomento deportivo y cultural.

Y con relación al premio de la gala “Victory Prize México 2025”, en la categoría “Momento al Impulso Deportivo", Armenta Mier lo recibió a nombre del gobierno estatal, la Secretaría de Deporte y Juventud, por haber alcanzado el segundo lugar nacional en el medallero de los Juegos Deportivos Nacionales Escolares de la Educación Básica y el reconocimiento de la Federación Internacional de Voleibol, por la organización del Campeonato Mundial de Voleibol de Playa.

A su vez, Gaby "La Bonita" Sánchez, secretaria de Deporte y Juventud, refirió que en Puebla el deporte es política de estado y señaló que dichos reconocimientos son una distinción que reafirma el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier, con la promoción del deporte como un motor de transformación social, de unión familiar y de construcción de una sociedad más fuerte.

Resaltó que dichos logros son resultado del talento, disciplina y compromiso de la comunidad deportiva, así como del respaldo del mandatario estatal con políticas que fortalecen a las y los atletas desde su formación más temprana.

La secretaria puntualizó que el 2025 ha sido un año de intensa actividad, de grandes retos y de logros históricos, en este contexto afirmó que cerrarán con fuerza al organizar del 15 al 17 de diciembre la reunión del Sistema Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE). Su propósito es dirigir, controlar y cumplir las políticas fundamentales del sector, generar acciones y financiamientos para fomentar el desarrollo del deporte y asegurar el óptimo uso de los recursos.

Y Alejandra Pacheco Mex, de Jóvenes Creadores, la secretaria de Arte y Cultura, Alejandra Pacheco Mex resaltó que durante este primer año de gestión, el territorio poblano ha sido sede de importantes eventos, foros y encuentros para todas las edades que contribuyen a la reconstrucción del tejido social en beneficio de todos los sectores de la población.

El Gobierno del Estado de Puebla a través de la Secretaría de Deporte y Juventud, ya está listo para lo que se avecina en el 2026, un año aún más fuerte, más dinámico y lleno de oportunidades para las niñas, niños, jóvenes en todos los sectores que hacen posible que el deporte en Puebla continúe al alza.

