Tuxtla Gutiérrez.— El Congreso de Chiapas aprobó este miércoles la denominada Ley Petrona, un conjunto de reformas constitucionales y penales en materia de legítima defensa con perspectiva de género.

Dichas reformas prevén el establecimiento de la presunción legal que permitirá reconocer las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres víctimas de agresión en esta entidad.

La Legislatura local destacó que las reformas a los artículos 25 y 27 del Código Penal del estado colocan en el centro la realidad que viven muchas mujeres, que se traduce en el miedo constante, la violencia no siempre visible y las condiciones desiguales al momento de defenderse. “Ninguna mujer debe ser castigada por salvar su vida”, enfatizó.

Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva de la Legislatura, expresó que la Ley Petrona enmarca “un antes y un después en la justicia para las mujeres en Chiapas”.

Las reformas prevén el establecimiento de una presunción legal que permitirá reconocer las condiciones de violencia que enfrentan las mujeres víctimas de agresión.

En tribuna participaron los legisladores Jovannie Maricela Ibarra Gallardo, Juan Salvador Camacho Velasco, Rosa Linda López Sánchez, y otros, destacaron en su intervención que la Ley Petrona se originó en el caso Petrona “N”, una joven tzeltal originaria de Tenejapa, quien actuó en legítima defensa contra su pareja derivado de la violencia que vivía.

El pasado 6 de abril, la Fiscalía General del Estado acreditó que Petrona “N” actuó en legítima defensa al asesinar a su marido Alonso “N”, ya que la reacción fue proporcional a la agresión que estaba sufriendo, además no existió provocación previa de la indiciada hacia su agresor, por tanto, sería liberada.