Muna, Yucatán.- Tremendo susto se llevó una familia de este municipio, ubicado en el , luego de que apareciera un sdebajo de su vivienda.

La cueva está generando incertidumbre, pues los vecinos de la zona temen que surjan más socavones o que se trate de la sobre la cual se construyeron sus casas.

A través de redes sociales, Gabriel Euán Casanova, habitante del predio, publicó el surgimiento de la caverna, la cual presenta una abertura de aproximadamente dos metros de diámetro y a pocos centímetros de la puerta de la casa.

La cueva está generando incertidumbre, pues los vecinos de la zona temen que surjan más socavones o que se trate de la bóveda de un cenote sobre la cual se construyeron sus casas. Foto: Especial.
También se observan raíces que bajan hasta el socavón y trozos de concreto que cedió ante el reblandecimiento del suelo.

"Socavón o cenote bajo mi casa", escribió Gabriel Euán Casanova en su publicación de Facebook.

Además, el afectado señaló que la caverna parece tener varias conexiones.

Rápidamente, la situación atrajo la atención de los usuarios de Facebook, quienes señalaban la presencia de un "tesoro" dentro del socavón.

Otros comentaron: “No te vayan a llevar los aluxes”, “Es la casa que está en el cementerio verdad?” y “Chac hizo su maravilla”, entre otros comentarios.

