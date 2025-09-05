Culiacán, Sin. A 5 de Sep.- El ombudsman, Oscar Loza Ochoa destacó que en la guerra desatada hace casi un año por grupos delictivos en el estado, uno de los delitos que más creció, es la desaparición forzada que alcanza una cifra de dos mil 189 denunciados, cuya carga de investigación de los ministerios públicos es difícil de cubrir.

Citó que en promedio 180 casos ve un ministerio público, lo que implica que en la elaboración del próximo presupuesto de egresos del estado, se tendrá que inyectar más recursos públicos a la Fiscalía General del Estado para que atienda todos los delitos, sobre todo los que se han disparado, como son los homicidios, robo de carros y desapariciones.

Al hacer un balance público con el coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública, Miguel Calderón Quevedo, comentó que este delito que el pasado mes de julio, tuvo su tasa más alta de 233 casos denunciados, refleja que el personal encargado de las investigaciones se ven rebasados en su capacidad por esclarecerlos.

Lo que sucede actualmente con el caso de la violencia, citó, sin duda es una derivación de la corrupción que se ha tenido entre las autoridades, pero, se debe aceptar que en el tejido social sufrió con el paso de los años, la disimulación a lo que sucedía, por lo que se tiene que encauzar un verdadero cambio.

El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos expresó que ahora, es tiempo de reflexionar qué papel se va a jugar frente a los delincuentes, si no se desea volver a padecer los efectos negativos de una violencia a la que no se ve final.

Por su parte, Calderón Quevedo comentó que a doce meses de iniciada esta violencia, cuyo balance, con mil 782 personas asesinadas, "es necesario ir pensando qué vamos hacer, en la poscrisis, puesto que algún día esta situación va a terminar", dijo.

Puntualizó que las estadísticas que se tienen, hablan de una cruda realidad, de un promedio de treinta y cinco asesinatos por día, hasta antes de septiembre del 2024, en el transcurso de este año, se ha llegado a los 182 homicidios dolosos, en un solo mes, como sucedió en octubre del año pasado.

Hizo ver que si bien, el pasado mes de agosto, se cerró con 120 homicidios, la cifra, en relación a lo que se venían registrando, hasta antes del estallamiento de la violencia, habla de la gravedad del asunto en materia de seguridad.

El coordinador del Consejo Estatal de Seguridad Pública en el Estado exclamó que delitos como el robo de vehículos y a comercios en general, forman parte de las negras estadísticas que afectan en el patrimonio a las personas.

