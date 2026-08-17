LA PAZ, BCS. — Al menos una veintena de colonias registraron apagones la tarde de este lunes en La Paz, Baja California Sur, en medio de temperaturas superiores a los 40 grados; la interrupción alcanzó semáforos, instalaciones educativas, y comercios.

Los primeros reportes comenzaron alrededor de las 15:00 horas y hacia las 19:00 -hora local- habitantes de distintas colonias continuaban informando sobre cortes totales o intermitencias en el suministro eléctrico.

Entre las zonas con reportes se encuentran

Los Olivos

Fidepaz

Misioneros

Bellavista

Pueblo Nuevo

Diana Laura

Los Girasoles

Guerrero

Puesta del Sol

Las Garzas

Península Sur

Guadalupe Victoria

Ciudad del Cielo

Centro, Arboledas

Costa Azul

Entre otras.

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La falta de energía también dejó fuera de operación semáforos en algunas de las principales vialidades, lo que provocó congestionamientos. Automovilistas reportaron además ausencia de personal de vialidad en algunos cruceros afectados.

Apagones dejan sin luz a una veintena de colonias en La Paz, BCS; semáforos y clases resultan afectados. Foto: Especial.

En el campus principal de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) fueron suspendidas las clases ante las fallas en el suministro. Miles de estudiantes tuvieron que salir de las instalaciones y programar clases en línea.

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Algunos usuarios del Aeropuerto Internacional de La Paz reportaron afectaciones en el aire acondicionado y retrasos para recuperar su equipaje. Algunos pasajeros señalaron esperas de hasta una hora para poder salir de la terminal con sus maletas.

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El corte ocurrió durante una jornada especialmente calurosa. Para este lunes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó temperaturas superiores a 40 grados en Baja California Sur. El domingo La Paz alcanzó una máxima de 40 grados, mientras que en Ciudad Constitución -al norte- se registraron hasta 42.8 grados.

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Hasta esta noche la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha informado públicamente las causas de la interrupción ni el número de usuarios afectados. Algunas colonias reportan el restablecimiento del servicio, o intermitencias, pero varias zonas continúan sin luz.

Esta no es la primera vez que se registran cortes de energía en amplias zonas de la ciudad. durante la actual temporada de calor. Desde mayo se han registrado apagones y fallas en el suministro eléctrico en distintos sectores de la capital sudcaliforniana.

dmrr