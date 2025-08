Tapachula, Chiapas 01 de agosto 2025.- El director del Centro de Dignificación Humana, Luis Rey García Villagrán anunció la salida de una caravana migrante hacía el centro del país el próximo miércoles, ante la presunta venta de documentos de refugio en COMAR y la visa permanente en el INM.

Durante una reunión en el parque Bicentenario, García Villagrán y los extranjeros en contexto de movilidad acordaron salir en éxodo el próximo miércoles a las seis de la mañana.

“La asamblea del pueblo migrante ha decidido salir caminando de Tapachula, la mayoría de los compañeros tienen su constancia de la condición de refugiado de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados; estamos buscando mejores formas de vida, mejores formas de trabajo y de tener una vida digna porque en Tapachula no la hay”, aseveró el activista.

El defensor de los derechos humanos de los migrantes aclaró que no buscan llegar a Estados Unidos como en anteriores caravanas, ya que esta población solo quiere salir de Tapachula y buscar mejores condiciones de vida en otros estados del país.

Como primer objetivo es caminar hasta el municipio de Arriaga, ubicado a 247 kilómetros, municipio colindante con Oaxaca.

Abundó que, de acuerdo a testimonio de la población migrante, en COMAR para iniciar los trámites cobran a través de abogados a fines entre 15 y 20 mil pesos; mientras que para obtener la condición de refugiado el pago es de 25 a 30 mil pesos.

Lo mismo sucede en la oficina de regulación migratoria del INM, donde para obtener la visa permanente se tiene que pagar.

El activista acusó que la COMAR se ha convertido en un “muro” burocrático que ha hecho de esta ciudad, una gran cárcel migratoria en detrimento de la población extranjera en contexto de movilidad, entre hombres, mujeres y niños

“Si llegas a migración o llegas a la COMAR y no tienes dinero, no tienes documentos, te deniegan todo y hasta te corren, yo no sé porque el estado mexicano sostiene a estas dos mujeres Carmen Yadira de los Santo y Farah Gertrudis Cerdio Moises en esos puestos tan importante”, cuestionó el defensor de derechos humanos.

García Villagrán anunció para el próximo lunes la clausura de forma simbólica de las oficinas de COMAR, ante los supuestos actos de corrupción.

Migrantes explotados y bajo salario

Saraí Fernández Díaz, una cubana de 31 años; denunció que su trámite de solicitud de refugio le fue negado por la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) debido a que no pudo pagar la cantidad de 15 mil pesos.

“Tengo 10 meses en Tapachula y la respuesta de COMAR para iniciar los trámites tarda en llegar hasta más de seis meses, pero después de varios meses de trámite te niegan el refugio; sino tenemos dinero, no tenemos una visa, no tenemos un refugio, no tenemos una visa”, señala la mujer que por ahora considera que su única alternativa es salir de Tapachula en caravana.

“No tenemos dinero ni para comer y pagar arriendo; menos para pagar sobornos”, manifestó la mujer cubana.

“No tenemos oportunidades de trabajar, día a día, desde las cinco de la mañana salimos a buscar trabajo y nadie nos quiere dar; y quien nos da, por 80 pesos al día nos ponen a fregar, limpiar, cocinar y hasta a meserear”.

