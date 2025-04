Reynosa, Tamaulipas.- "El chiste", dijo el Gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, no es sólo pedir cantidades estratosféricas para apoyar a los damnificados por la inundación en Reynosa, sino que estos recursos se vean aplicados con acciones y trabajo en las colonias afectadas.

Durante la visita que realizó a la colonia Juan Escutia en su segundo día de hora por esta frontera tras la visita de la Presidenta Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal manifestó que el trabajo de la Federación y el Estado, se está viendo reflejado con la presencia de retroexcavadoras, camiones de volteo, el Plan DNIII, comedores, consultorios, saneamiento, despensas, kits de limpieza y el apoyo de la presidenta Claudia Sheinbaum

"Ahí está todo el apoyo económico de esas cantidades, nos debemos sentar y echarle números a ver todo eso, cuánto significa realmente y no sólo fijarse en que la ayuda pueda estar en una cantidad o en una actividad, está en la acción, trabajo en las colonias con la gente y la participación solidaria de la sociedad para salir adelante".

Lee también Conflicto por el agua entre EU-México: secretaria de agricultura estadounidense ve avance, pero se necesitan soluciones, dice

Américo Villarreal recorre zonas afectadas por inundaciones en Tamaulipas (12/04/2025). Foto: Sandra Tovar / EL UNIVERSAL

Villarreal Anaya destacó que la organización y planeación que ha comandado la presidenta por medio de Bienestar Federal y la experiencia que han tenido en otras contingencias, llevará a buen puerto la entrega de apoyos que realizará el Ejército Mexicano.

"Es una petición de la sociedad porque a veces se hace un centro de acopio y lamentablemente se abusa y puede ser que un grupo disponga de más bienes y oportunidades que deben ser mejor distribuidos, por eso la instrucción es que a través del ejército se otorguen casa por casa en las colonias afectadas, la gente que tiene la necesidad va a ser la que va a recibir".

Damnificados agradecen apoyo

Para Enedelia Jasso, quien radica en la calle Ignacio Zaragoza de la colonia Juan Escutia, toda la ayuda es buena pues perdió todo lo que tenía, en la inundación del pasado 27 de Marzo.

Esta madre de familia, muestra con alegría el colchón que el Gobernador le dejó tras visitar su vivienda pues comenta, que apenas, están terminando de hacer limpieza.

"El agua subió como un metro más o menos, perdimos todo, aquí vive mi hija con sus hijos, somos ocho en total y nos quedamos solo con lo que teníamos puesto, apenas estamos recuperando algunas cosas".

Lee también FOTOS: Fuertes vientos avivan incendio forestal en Tepoztlán; afecta humo alrededores de Cuernavaca

Familias de damnificados agradecieron el apoyo del Gobernador Américo Villarreal (12/04/2025). Foto: Sandra Tovar / EL UNIVERSAL

Comenta que como damnificados, están desesperados por no poder habitar al cien por ciento sus hogares ya que por el momento, están durmiendo en la sala, en colchonetas que les donaron.

"El gobernador trajo colchones, despensa y artículos para limpieza, tal vez para mucha gente sea poco, pero para nosotros es mucho, todo es bueno porque nos quedamos sin nada, es muy triste, pero se que nos vamos a recuperar ".

Esta familia, es la segunda vez que se ve inundada, aunque en esta ocasión, el nivel del agua impidió que pudieran rescatar algunos muebles o ropa.

Lee también Gobierno de Chihuahua dispuesto a trabajar con gobierno federal en tema del agua tras amenazas de Trump; “vamos a defenderla": Maru Campos

"Tenemos diez años viviendo aquí, la vez pasada me fui con mi mamá que vive en la colonia Las Delicias, pero ahora no pudimos porque allá también se inundaron, fue muy rápido como subió el agua y no podíamos salir de la colonia".

Enedelia asegura que esperan que el Gobierno Federal inicie con la entrega de apoyos que les servirán para volver a la normalidad, aunque aún tienen que recuperar documentos oficiales y ropa.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/cr