Cuernavaca, Mor.- Ambientalistas, investigadores, académicos y organizaciones civiles exigieron a los tres niveles de gobierno decretar como Área Natural Protegida y jardín botánico los vestigios de selva baja caducifolia, ubicado sobre Paseo Cuauhnáhuac y el Paso Exprés, en Cuernavaca, además de rechazar el desarrollo inmobiliario Altoverde promovido por Portenta Hábitat.

La presidenta de Acción Ecológica AC, Larisa de Orbe González, advirtió que, aunque aún no se han otorgado permisos, existe preocupación por un presunto cambio de uso de suelo irregular que abriría paso a un complejo habitacional de alto impacto ambiental.

El punto de controversia se encuentra justo a un lado del entronque de la avenida Cuauhnahuac y el libramiento de Cuernavaca; a un costado se encuentra el edificio de la delegación estatal de la FGR y una tienda comercial.

De Orbe dijo en conferencia de prensa que el predio, de casi cinco hectáreas, representa uno de los últimos fragmentos de selva baja caducifolia dentro de la zona urbana de Cuernavaca y alberga alrededor de mil 600 árboles nativos; además de funcionar como refugio para fauna como tlacuaches, ardillas, mapaches, serpientes y diversas especies de aves.

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Ambientalistas exigen proteger la selva baja caducifolia en Cuernavaca; rechazan desarrollo inmobiliario. Foto: Especial.

Los inconformes sostuvieron que el proyecto sería incompatible con el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio, al señalar que la Unidad de Gestión Ambiental 139 no contempla asentamientos humanos en esa zona, por lo que hicieron un llamaron a priorizar la conservación ambiental frente al crecimiento inmobiliario.

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El cronista de Cuernavaca, Roberto Abe Camil advirtió con antelación que “hoy con absoluto desprecio por la naturaleza y el entorno urbano de Cuernavaca, se pretende arrasar ese campo, para meter con calzador un desarrollo de 6 torres de 15 pisos cada una con departamentos de lujo. Bien podría ser ese emblemático predio, un parque y una reserva natural para los cuernavacenses.

“Salvar el último reducto de selva caducifolia en la ciudad sentaría un precedente sobre la anarquía urbana, la feroz voracidad inmobiliaria y la ambición de aquellos que liberen permisos sin pensar en el futuro de generaciones de cuernavacenses”, escribió en sus redes sociales.

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