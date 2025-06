Alianza PRI-PAN retiene la capital

Durango.— La capital de Durango se mantendrá gobernada por la alianza PAN-PRI, mientras que Gómez Palacio, ciudad industrial y la segunda más poblada de la entidad, fue arrebatada por Morena, según los avances del Programa de Resultados Preliminares (PREP).

El encargado de la elección en la entidad por Morena era Andrés López Beltrán, quien no logró el avance de su partido en el estado.

La elección transcurrió con calma y fue hasta el final que Morena denunció presuntas irregularidades, hostigamiento, allanamientos y supuestas detenciones arbitrarias. Sin embargo, las tendencias, declaraciones y ánimos la noche del domingo eran claros: la candidatura común Unidad y Grandeza mantiene Durango con la victoria de Antonio Ochoa, y Betzabé Martínez, candidata de Morena y aliados, gana Gómez Palacio.

Primero, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, declaró que el partido se había llevado 22 de 39 municipios, lo que significaría un avance de cuatro ayuntamientos más en comparación con los que gobierna en la actualidad. La propia Alcalde presumió haber ganado Gómez Palacio y omitió hacer declaraciones sobre la capital y Lerdo.

Prácticamente sus declaraciones fueron secundadas por los dirigentes del PRI y PAN en Durango, Daniela Soto y Mario Salazar, respectivamente. En rueda de prensa conjunta aseguraron que ganaron la capital y Lerdo, pero no dijeron nada de Gómez Palacio.

“Estamos en condiciones favorables de ganar la gran mayoría de los municipios”, comentó Soto.

“Es una tendencia clara que refleja el cariño de la gente de Durango”, afirmó Salazar.

Antonio Ochoa, quien se convertirá en el primer alcalde de Durango en ser reelegido, aseguró que ganó la gente y el trabajo en conjunto, tras señalar que los duranguenses salieron a votar por un gobierno que da resultados.

Adelantó que su gestión será de puertas abiertas y no le fallará a los duranguenses: “Tenemos una gran responsabilidad. Si siguen las tendencias vamos a ganar por más de 16 puntos”, comentó.

En Gómez Palacio, la candidata morenista Betzabé Martínez aseguró que su ventaja es de 30 puntos, de acuerdo con una encuesta de salida, aunque dijo que esperará a los resultados oficiales del instituto electoral; éstos mostraban una diferencia de entre 15 y 13 puntos con los candidatos de Movimiento Ciudadano (MC) y de la alianza PRI-PAN con 25% del cómputo electoral.

En rueda de prensa, el candidato de Morena a la alcaldía de Durango, José Ramón Enríquez, denunció que hubo muchas incidencias el día anterior a la elección, como detenciones arbitrarias, hostigamiento sistemático de simpatizantes y representantes de Morena por parte de la policía y fiscalía estatal. Además, afirmó que hubo ingresos a las casas de representantes y candidatos de Morena.

En Lerdo, municipio de la Comarca Lagunera, denunciaron la detención arbitraria de integrantes del equipo de Morena. Carolina Rangel, secretaria general de Morena a nivel nacional, denunció la intimidación con armas largas y detenciones arbitrarias en contra del equipo de la candidata Flora Leal.

Poca participación

La jornada transcurrió en calma y con relativa poca afluencia. Con un 25% del PREP, la tendencia de participación oscilaba entre 40% y 43%. La votación para presidencias municipales se dio en el contexto de la primera elección judicial y eso generó confusión en la gente.

Muchos votantes acudieron pensando que les entregarían todas las boletas al mismo tiempo, pero no fue así. Había que hacer una fila para votar en las elecciones municipales y otra para la elección judicial, lo que generó que mucha gente no se formara para la segunda. Inclusive, candidatos como José Ramón Enríquez, de Morena, no votaron en la elección judicial.

Hasta las 13:05 horas se reportó la instalación de 99.17% de las casillas, faltando principalmente las que se hallaban en la zona serrana, donde se complica la comunicación para el reporte, informó el consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), Roberto Herrera Hernández.

Herrera Hernández calificó la jornada como “exitosa” y aseguró que las incidencias fueron “menores”.

Durante la jornada hubo acusaciones por el presunto hackeo de teléfonos de candidatos y también de funcionarios.