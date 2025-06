Los resultados de los comicios municipales de este domingo demuestran que hay un tiro parejo con Morena en todo el país y el Partido Acción Nacional (PAN) se consolida como la primera fuerza de oposición en Veracruz, aseguró su presidente Jorge Romero Herrera, al proclamar la victoria en nueve alcaldías, entre ellas la de Boca del Río.

En rueda de prensa, el dirigente del PAN destacó que con estos resultados, que se confirmarán en las próximas horas, su partido pasará a gobernar de 16 ayuntamientos veracruzanos que tiene actualmente, a 25, y lo más importante, dijo, es que lo logró sin competir en alianza con otros partidos.

“Nosotros se lo queremos decir al régimen, al gobierno estatal y al gobierno federal: no hay una sola casilla en donde no haya un representante de Acción Nacional, no se vayan a atrever, no caigan en la tentación de intentar ganar después en un acta lo que no ganaron el día de hoy en una elección en donde la gente votó libremente”, advirtió.

Romero Herrera afirmó que en Durango capital el PAN también se alzó con triunfo “contundente”, en alianza con el PRI, por lo que su candidato Toño Ochoa, gobernará esa importante ciudad los próximos tres años.

Respecto al puerto de Veracruz, el presidente del PAN destacó que “tenemos entendido es una elección que está profundamente cerrada y que seguimos esperando los resultados”.

Dijo que estos resultados en Veracruz y Durango confirman que “hay un tiro parejo” entre la oposición y Morena en todo el país.

“Estamos absolutamente convencidos de que ya es un aviso previo a lo que se viene para el 2027. Uno: que nos canten a todo el país igualito que hace un año que el oficialismo gana por una paliza 90-10, 80-20, es un mito; es un mito que el oficialismo quiere construir en este país. Te muestro la elección que quieras para que veas cómo entre oficialismo y oposición hay un tiro parejo en todo el país y en muchos casos ganando la oposición”, presumió.

em/bmc