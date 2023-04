Zacatecas.- El alcalde de Guadalupe, Julio César Chávez Padilla, se ha pronunciado públicamente como “inocente” de los delitos de homicidio y robo calificado que le imputa la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas, relacionados al asesinato del abogado Raúl Calderón Samaniego, quien también era integrante del grupo “Los Románticos de Zacatecas”.

Por medio de un comunicado, el alcalde anuncia que “respecto a las acusaciones jurídicas por la comisión de presuntos delitos vertidas en contra de mi persona por algunos actores políticos, es mi decisión, acompañado de condición y firmeza de inocencia, acudir a las instancias respectivas para plantear mi defensa sobre dichos señalamientos, de los cuales nada hay de cierto, por lo que dejaré en claro ante la sociedad la veracidad de mis palabras, respaldadas en las evidencias de mis acciones”.

Considera que “hay tendencia de las instancias que impulsan esta febril acusación, y la desventaja en la que me posiciona la conspiración en mi contra” y también informa que acudirá “a desarrollar el que, espero, sea un debido proceso y no solamente un trámite de linchamiento político sin sustento alguno”.

En el comunicado, el alcalde también precisa que su presentación ante la autoridad correspondiente ha sido determinada “en la conveniencia de mi defensa, y no a ningún otro señalamiento basado en las suposiciones dañinas de algunos”.

Incluso, refiere que “podría no ser el primer inocente en ser acusado de algo que no cometí” y que afrontará “una vez más las adversidades de los poderes fácticos que hemos incomodado los últimos años por apoyar a quien más lo requiere y ya no permitir el enriquecimiento de unos cuantos”.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas notificó este caso a la Legislatura local para que se procediera al desafuero y separación del cargo del alcalde de Guadalupe para que se le elimine la inmunidad procesal y poder ejecutar la orden de aprehensión que hay en su contra, ya que se le señala como coautor de delitos de homicidio y robo calificado, relacionado a la muerte del abogado Raúl Calderón Samaniego, encontrado muerto con varios disparos de arma de fuego en un domicilio de la capital, el pasado 2 de enero.

Dilatan desafuero del alcalde

Este miércoles, la Comisión Jurisdiccional del Congreso local no acordó dar trámite a la brevedad a la solicitud de procedencia para el desafuero del alcalde de Guadalupe para que pueda enfrentar el proceso judicial y la dictaminación entró en un plazo dilatorio, ya que tienen 10 días para dictaminar y que luego pueda ser sometido a votación ante el pleno.

Por la mañana se tenía contemplada una conferencia de prensa por parte de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para emitir una postura de las diferentes fracciones parlamentarias, pero esta fue cancelada, además de que se determinó realizar a puerta cerrada la sesión de la Comisión Jurisdiccional.

Los diputados de las fracciones parlamentarias de Movimiento Ciudadano y del PAN estaban a favor de que la solicitud se realizara de manera inmediata, pero los diputados de las fracciones de Morena, PT y PRI se manifestaron iniciar con el trámite a la solicitud, pero, argumentaron que primero se notificara el inicio de este proceso legislativo tanto a la Fiscalía como al alcalde para luego dictaminar y luego presentarlo ante el pleno para que sea votado por los 30 legisladores.

Por la tarde, en las redes sociales del Ayuntamiento de Guadalupe se subió un video pero sin el alcalde, ya que quien emite el mensaje es Eleazar Limones Venegas, secretario del gobierno, acompañado de todos los titulares de los departamentos, para informar que la administración municipal sigue trabajando de manera ordinaria:

“Seguimos trabajando con la misma esencia y mística de la Ciudad de Bien y de Progreso que hemos construido en los últimos cuatro años y así lo haremos hasta el término de la actual administración; con la misma energía, fuerza y vocación de servicio que se nos ha instruido desde el 15 de septiembre de 2018 para algunos y para otros en 2021. Tengan la plena certeza de la continuidad de los buenos servicios públicos, así como de las obras, acciones y atención que el gobierno presta de manera permanente a las familias guadalupenses”.

A los pocos minutos (16:41 horas), en la página de Facebook del alcalde Julio César se subió un post con una imagen y el hastag #CiudadDeBienYDeProgreso, pero ambas publicaciones están limitadas a los comentarios.

Aunque el gobernador David Monreal no ha emitido una postura sobre este caso, el nuevo secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, por medio de un breve video en las redes sociales institucionales, emitió una postura a nombre del Ejecutivo estatal, donde manifiesta que el gobierno “será respetuoso de la autonomía del Poder Legislativo y del Poder Judicial, así como de la Fiscalía General de Justicia de Zacatecas”, además de pronunciarse de que “el caso se resuelva judicialmente con apego al principio de presunción de inocencia y con pleno respeto al debido proceso”.

En tanto que las dirigencias estatales del PRI, PRD, PAN y Movimiento Ciudadano emitieron sus posturas a favor se han pronunciado a favor de que se apruebe el desafuero al alcalde de Guadalupe para que se le retire la inmunidad procesal y enfrente los delitos de homicidio y robo calificado que le imputa la Fiscalía zacatecana, al argumentar que si el munícipe es inocente pueda defenderse y si es culpable que asuma las consecuencias de sus actos.











