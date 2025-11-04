Más Información
El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, declaró que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán por amenazas que ha recibido a través de mensajes intimidatorios.
En declaraciones a la prensa, el alcalde señaló que también ha solicitado seguridad, para su municipio.
“Yo tengo una denuncia aquí, en la Fiscalía del estado, precisamente por amenazas, y la seguridad que hemos solicitado es seguridad para el municipio”, declaró al asistir al Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Núñez Vega, en la Catedral de Morelia.
Precisó que recibió llamadas y mensajes telefónicos amenazantes, por lo que acudió ante la fiscalía estatal.
Agregó que los alcaldes “somos el eslabón más débil” y los que tienen la menor seguridad, reportaron medios locales.
