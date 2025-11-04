Más Información

El presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arreola Vázquez, declaró que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán por amenazas que ha recibido a través de .

En declaraciones a la prensa, el alcalde señaló que también ha solicitado seguridad, para su municipio.

“Yo tengo una denuncia aquí, en la Fiscalía del estado, precisamente por amenazas, y la que hemos solicitado es seguridad para el municipio”, declaró al asistir al Festival Internacional de Órgano de Morelia, Alfonso Núñez Vega, en la Catedral de Morelia.

Precisó que recibió llamadas y mensajes telefónicos amenazantes, por lo que acudió ante la fiscalía estatal.

Agregó que los alcaldes “somos el eslabón más débil” y los que tienen la menor seguridad, reportaron medios locales.

aov/cr

