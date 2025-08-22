El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández, anunció la detención de tres personas responsables de redactar y colgar esta semana una manta con amenazas en la ciudad de Torreón.

Según el fiscal, los detenidos recibieron un pago por colgar la manta, y la intención detrás de estas acciones es generar incertidumbre entre la ciudadanía. Dijo que se ha identificado que quienes pagan a estas personas no son de Coahuila ni se encuentran en el estado. Sin embargo, por cuestiones de investigación, no precisó más datos.

Fernández explicó que la aparición de estas mantas es una reacción a la presión ejercida por las autoridades, que han detenido en las últimas semanas a más de 45 personas en el sector poniente de la ciudad, donde apareció la manta esta semana

“Los detenidos por la manta están siendo procesados por un delito del fuero común y se encuentran en proceso de judicialización”, informó Federico Fernández.

Comentó que estos operativos son parte del acuerdo que se realiza en coordinación con el Mando Especial, la Guardia Nacional, el Ejército y la policía municipal.

El fiscal aseguró que ante cualquier hecho la respuesta será “inmediata, fulminante y determinante”, y pidió a la ciudadanía.

