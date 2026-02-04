Más Información

El alcalde de Escobedo, , participó este miércoles en la Mesa de Diálogo “La Fiscalización en México: Cuidar el dinero del pueblo”, donde abordó el papel de la dentro del funcionamiento gubernamental, al señalar que este proceso permite establecer orden administrativo y claridad en el uso de los recursos.

Durante su intervención, explicó que la fiscalización forma parte de los mecanismos institucionales que regulan el , al definir reglas y responsabilidades para las autoridades, así como criterios para la rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Lee también:

El alcalde expuso que la rendición de cuentas incide en la planeación, la ejecución presupuestal y la posibilidad de realizar ajustes en la administración pública, además de establecer un marco de responsabilidad en el manejo de los recursos.

"La fiscalización, bien entendida, no es persecución ni desconfianza. Es certeza, es orden y es una expresión de responsabilidad ética", reiteró ante los asistentes.

Indicó que en el caso de Escobedo se han implementado acciones orientadas a fortalecer los controles financieros y modernizar la administración municipal, con el objetivo de incorporar la fiscalización como parte de la operación institucional.

En la mesa de diálogo participaron también el diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar; el auditor superior del estado, Alejandro Reynoso Gil; el presidente de México Justo, Juan Carlos Pérez Góngora; y la diputada local Grecia Benavides.

