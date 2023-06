Zacatecas.- Al ritmo de la tambora que entonaba La Marcha de Zacatecas y con vítores de “¡Presidente, Presidente!, el senador Ricardo Monreal Ávila visitó su tierra natal para inaugurar en el Centro Platero el “Foro Jóvenes legislando por la transformación, capítulo Zacatecas”.

Este evento fue organizado por el coordinador de asesores del Grupo Parlamentario de Morena, al que asistieron unos 500 jóvenes, donde Ricardo Monreal dijo sentirse gustoso que se construya el Capítulo Zacatecas, tras precisar que en todo el país realizan talleres para capacitar, adiestrar y preparar a los jóvenes que les surja la vocación por el servicio público.

Al explicar el objetivo de este tipo de foros, Monreal recordó que desde los 16 años inició su actividad política, pero, dijo, en aquel momento no había talleres: “los jóvenes no teníamos posibilidades de participar. No había espacios, no había convocatorias, no había posibilidades de reunirnos, porque se consideraba que la política era para los grandes, para los adultos, para la gente mayor, y entonces los jóvenes éramos relegados, no comprendidos y marginados”.

Lee también Nadie escapa a la inseguridad, admite Ricardo Monreal luego del plagio de su primo

Incluso, para demostrar que él sí cree en el talento de los jóvenes pasó al presídium a su equipo de asesores para demostrar que son jóvenes, varios originarios de Zacatecas, así como Oaxaca, Estado de México, Campeche, Chiapas y Michoacán.

Insistió que hay mucho talento en los jóvenes del país y “en Zacatecas hay muchos jóvenes inteligentes y no dudo que algunos de ustedes también estén pronto, cuando terminen su carrera, en la Ciudad de México también, ubicados en puestos claves, y por eso quiero enseñarlos, y quiero adiestrarlos, y quiero capacitarlos. Esa es mi intención fundamental de estar ahora en nuestra tierra”.

En su mensaje, emitió un decálogo de recomendaciones para los jóvenes, en donde la primera encomienda fue no ser víctimas de sus propias debilidades, al señalar que se vive un momento muy complicado para los jóvenes y deben resistir “a no ser preso de las drogas, rehén de las actividades ilícitas, ser rehén de reclutamiento del crimen organizado y de la delincuencia organizada. Es muy fácil, como joven, generar una posición endeble y una posición llamativa al lujo, al exceso, al vicio. No la acepten”.

Foto: Diana Valdez

En las otras nueve encomiendas pidió a los jóvenes alejarse de la vanidad, “porque la vanidad en hombres y mujeres, en gobernantes, en representantes populares, acarrean males, regresiones, trastornos sociales y también problemas serios que contrarrestan y que generan condiciones de desequilibrio social”.

Además de cuidar su vida privada, porque ahora es más pública; así como evitar el egocentrismo, “porque los afanes democráticos se esfuman o se pierden en un afán egocéntrico”; evitar la soberbia y la frivolidad, por tener efectos perniciosos y ser un defecto político, pero que conlleva a la indiferencia social.

Para concluir su decálogo, Ricardo Monreal pidió evitar el fingimiento político y siempre respetar la ley, además de no mentir, al afirmar que “las mentiras políticas son una bofetada a la sociedad; tarde que temprano se desnuda la mentira y vas a quedar muy mal frente a todos y todas”.

Voy a contender por la Presidencia

Al término del evento, en una entrevista colectiva, el senador se pronunció a favor de la orden del INE a su partido Morena, donde se pide que todos los aspirantes presidenciales, conocidos como "corcholatas", pongan un alto a los actos de campaña o promociones.

“Estoy de acuerdo. Deben de hacerlo. Si ustedes se fijaron ahora, yo no mencioné absolutamente nada. Es un taller académico con jóvenes y que los expositores son académicos”, aclaró el senador Ricardo Monreal.

También se le preguntó si existe la posibilidad de un escenario político, donde acuerde con Adán Augusto López Hernández para que sea quien encabece la fórmula para ir por la presidencia y Monreal para gobernar la Ciudad de México, pero el senador zacatecano dejó en claro que ese escenario es erróneo.

Lee también Por orden del INE, Morena exhorta a simpatizantes frenar promoción de "corcholatas"

“Lo único que les puedo garantizar y asegurar es que voy a contender por la Presidencia de la República. Ni estoy pensando en ser candidato de otra cosa, ni menos regresarme a mi tierra, que ya tuve una responsabilidad, la más alta, y que me siento muy contento y muy satisfecho del trabajo y de los zacatecanos que siempre me han visto con respeto”, dijo.

EL UNIVERSAL preguntó al senador Ricardo Monreal si ya no ha recibido invitación para ir a comer chilaquiles con el Presidente Andrés Manuel López Obrador, a lo que con un sonrisa se limitó a decir: “Ya, ya estoy en eso…Ya empezó, ya empezó”.

Al evento asistieron varios senadores que serán conferencistas, pero no acudió el gobernador David Monreal, en su lugar fue Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de gobierno, mientras que entre los asistentes estuvo el hermano menor, Saúl Monreal Ávila, alcalde de Fresnillo.











Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión, opciones para el fin de semana y muchas opciones más.

afcl