El canciller Marcelo Ebrard rechazó que haya divisiones o rispidez entre los aspirantes a la candidatura a la presidencia en Morena, sino que se genera una competencia respetuosa entre las “corcholatas”.

“Pues no, yo no veo rispidez, ¿tú sí? No, no veo rispidez, veo competencia, pero nos respetamos”, afirmó.

En un encuentro con medios de comunicación en Los Angeles, California, descartó que este lunes vaya a presentar su renuncia, sino que dará a conocer su propuesta para el método de elección del candidato o candidata a la presidencia por Morena.

Además, señaló que no puede hacer un llamado al resto de los aspirantes que presenten propuestas sobre este tema, porque no las tienen.

“No tienen. Pero bueno, no pues yo no las exhorto, cada quien, ¿no?”, dijo.

Recordó que en 2005, cuando era secretario de Desarrollo Social, renunció al cargo cuando se convocó a la encuesta para definir la candidatura, al considerar que no era equitativo continuar como funcionario durante este proceso.

Al ser cuestionado sobre las declaraciones de la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum, quien dijo que sentía misoginia por parte de sus compañeros por aspirar a la presidencia, el canciller respondió que no sabe a quién se refiere, pero por su parte ha promovido el feminismo en los hechos.

“Nosotros respaldamos la interrupción legal del embarazo; imagínate en 2007, hicimos un gabinete equitativo, paritario; le dimos rango de gabinete al Instituto de la Mujer; se promovió la Ley de Igualdad de Género y de una Vida Libre de Violencia”, apuntó.

