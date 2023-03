Pachuca.- La senadora priista Nuvia Mayorga adelantó que analiza, junto a otros legisladores, una posible salida de su partido, luego de la destitución de Miguel Ángel Osorio Chong como coordinador de la fracción parlamentaria en el Senado.

Lamentó la manera en que se dio este cambio, ya que, si bien es normal que pueda darse un cambio en la coordinación, no suele ocurrir mediante presión y amenazas.

“En este momento estamos analizando, hay muchas puertas abiertas el Verde, el Grupo Plural, lo que es MC, hasta el PAN, pero lo estamos analizando con calma; siempre hemos sido priistas, toda la vida, pero tenemos que pensar que un futuro político en el PRI nacional y en el estado de Hidalgo ya no lo hay”.

Consideró que no solo para este grupo, sino para muchas voces que están a disgusto y que no se pueden pronunciar, ya que entonces no tendrían ninguna oportunidad en un futuro. “El partido no es el malo, sino su dirigencia, un hombre y una mujer que es hidalguenses y quien aquí viene haciendo lo mismo”.

Nuvia Mayorga acusó que el partido está así por los arreglos que los líderes hacen abajo de la mesa, y dijo que ellos no van a votar y levantar la voz por lo que diga la dirigencia.

La senadora destacó que toman con calma la decisión de quedarse o no en el PRI, y con lo que surja en la próxima semana, “esas decisiones se toman con la cabeza”.

Sobre el futuro del partido dijo que ojalá esté no sea el fin, pero es un hecho que la gente continúa molesta y no hay una propuesta para los ciudadanos que solo escuchan divisiones y polarización.

