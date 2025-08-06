Más Información

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

Trump anuncia aranceles del 100% a chips y semiconductores; buscan que se fabriquen en EU

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

Entre ropa y joyería, diputada Karina Barreras suma casi 5 mdp a sus bienes; la revelación detrás de la polémica de "dato protegido"

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

No sólo relojes de lujo, también un penthouse de 3 pisos; la otra adquisición lujosa de Tonatiuh Márquez en zona de Nuevo Polanco

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Lorenzo Córdova gana amparo para ser eliminado de libros de la SEP; Corte ordena reeditar textos

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Del “No somos estos juniors abusivos del poder”, al “mandaron espías a mis vacaciones de Japón”; las frases de Andy López Beltrán

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

Alito Moreno y Adán Augusto se confrontan en el Senado; "no me asusta comparecer ante las autoridades", afirma morenista

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca informó que, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), la zona de baja presión al sur de Oaxaca incrementó a un 100 por ciento su probabilidad paraen las próximas 48 horas.

Por ello, dijo que se espera un aumento de nubosidad y de intensidad variable, algunas fuertes, especialmente en las regiones del Istmo de Tehuantepec, Costa, Sierra Sur y Mixteca.

La dependencia detalló que este sistema se ubica a aproximadamente 180 kilómetros al sur-suroeste de Puerto Ángel, Oaxaca, y se desplaza hacia el oeste-noroeste; es decir, de forma paralela a las costas del estado, con una velocidad de entre 24 y 32 kilómetros por hora.

Lee también

Advierte Protección Civil de Oaxaca formación de ciclón tropical (06/08/2025). Foto: Especial
Advierte Protección Civil de Oaxaca formación de ciclón tropical (06/08/2025). Foto: Especial

“Se prevé que evolucione a ciclón tropical en el transcurso de este miércoles”, apuntó.

Además de evento de mar de fondo que generará oleaje elevado de entre dos y tres metros de altura, así como fuertes corrientes de arrastre, “lo cual representa un riesgo para bañistas, embarcaciones menores y actividades en la zona costera”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Comentarios

Noticias según tus intereses