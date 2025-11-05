Ciudad Juárez.- Un accidente en el del kilómetro 183+300 de la carretera Gómez Palacio- Jiménez, en el estado de Chihuahua, dejó como saldo seis personas sin vida y dos más resultaron lesionadas.

Hasta el momento se habla que las personas fallecidas son migrantes que venían de “aventón” en un tráiler que transportaba láminas de acero, y que buscaban llegar hasta la frontera de Ciudad Juárez.

La mañana de este miércoles, la Fiscalía de Distrito Zona Sur, en conjunto con el Instituto Nacional de Migración (INM), informó que inició los trabajos de investigación en torno a un accidente vehicular.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, en el tramo carretero, las autoridades localizaron un tracto camión marca Kenworth de color blanco, acoplado a un semirremolque que transportaba láminas de acero.

Lee también Tras casi 9 años desplazados, 63 familias regresan a sus hogares en San Juan Juquila Mixes, Oaxaca

En el lugar se ubicó a seis personas fallecidas con la siguiente media filiación:

Masculino sin identificar, de aproximadamente de 30 años, 1.70 metros de estatura, tez morena clara, pelo corto negro y barba de candado; viste chamarra negra, playera azul y pantalón de mezclilla.

Masculino sin identificar, de aproximadamente de 30 años, 1.70 metros de estatura, tez morena clara, pelo corto con barba y bigote negro; viste con pantalonera negra y sudadera verde.

Femenina sin identificar de aproximadamente 25 años, 1.60 metros de estatura, tez morena clara, pelo largo negro; viste pantalón de mezclilla azul marino, chamarra negra, zapato tipo botín negro y cinto café.

Lee también Tras inspecciones, suman tres tiendas Waldo’s clausuradas en Sinaloa

Femenina sin identificar de aproximadamente 25 años, 1.60 metros de estatura, tez morena, cabello largo negro; viste con suéter negro, pantalón mezclilla y tenis negros.

Masculino sin identificar de aproximadamente 25 años, 1.65 metros de estatura, pelo corto negro; viste sudadera de capuchón gris, pantalón de mezclilla negro y tenis negros.

Masculino sin identificar de aproximadamente 30 años, 1.60 metros de estatura, tez morena; viste playera negra, pantalón negro y bota de trabajo café.

De manera oficial se detalló, que en el accidente también resultaron lesionadas dos personas de origen salvadoreño, las cuales fueron identificadas como William Jeferson M.A., de 23 años y Marlyn Marisol C.M., de 24 años.

Lee también Cierran ayuntamiento de Apatzingan

Fueron los migrantes lesionados, quienes explicaron que horas antes se encontraban en Torreón, Coahuila, junto con otras diez personas, a las cuales no conocen, y le pidieron al conductor del camión accidentado que los trajera al estado de Chihuahua ya que pretendían ir a Ciudad Juárez.

El chofer del camión accedió a transportarlos y les indicó que se subieran al remolque, emprendiendo la marcha y posteriormente sobrevino el accidente.

Personal de la Unidad de Servicios Periciales procesó la escena del accidente y trasladó los cuerpos de las personas fallecidas al Servicio Médico Forense para realizar la necropsia de ley e iniciar los protocolos que permitan establecer su identidad.

Los lesionados se informó que fueron trasladados a un hospital de ciudad Jiménez para que se les brindara atención médica.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL