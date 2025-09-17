Culiacán.- En la taquilla de un club deportivo de beisbol de la sindicatura de Aguaruto, en la parte poniente de la capital del estado, fue abandonado en un reciente lo que parece ser el miembro reproductor de un hombre, donde colocaron una cartulina con un mensaje alusivo al hecho.

Las autoridades estatales y municipales fueron enteradas que en el local que sirve de taquilla del parque deportivo, muy cerca de una escuela secundaria, presuntamente abandonaron un recipiente con restos humanos, donde fue colocada una cartulina cuyo texto no se dio a conocer.

Ante el hallazgo, se notificó a la Fiscalía General del Estado a fin de que levantara las actas respectivas y determinara el destinó del recipiente, del que se presume contiene el miembro reproductor de una persona del sexo masculino.

Las autoridades judiciales no emitieron ninguna información sobre este descubrimiento en una zona deportiva de beisbol, de la sindicatura de Aguaruto, ni del contenido del mensaje que fue colocado en una cartulina.

