San Juan Quiahije.– Tomasa Canseco junto a su hermana Margarita y toda su familia perdieron sus viviendas hace casi seis meses durante el paso del huracán John en el estado de Oaxaca por lo que piden apoyo del gobierno del estado y de la federación para recuperar un espacio donde vivir en San Juan Quiahije, en la Sierra Sur.

Desde el paso del huracán John, el pasado 22 de septiembre del 2024, Tomasa, sus padres y Margarita viven en la casa de otras de sus hermanas porque sus viviendas quedaron fracturadas y sepultadas bajo el lodo, debido al deslizamiento y deslave de la carretera que pasaba frente a sus casas.

“Quiero pedir su ayuda, ya que el 20 de septiembre del año pasado con el huracán John, perdimos nuestras casas. Ya envié solicitudes correspondientes a las oficinas de Oaxaca, pero no he tenido ninguna respuesta, por eso estamos haciendo este video para pedirles que nos apoyen, que me den respuesta, no me han atendido”, denunciaron las hermanas Conseco mediante un vídeo.

Habitantes de diversas localidades en Oaxaca exigen atención a personas damnificadas por los estragos que causó el huracán John. Foto: Edwin Hernández / Archivo EL UNIVERSAL

Sus casas que en años les costó construir fueron arrastradas por el lodo, nada pudieron recuperar, “yo no tengo forma de repararla sola, por eso pido apoyo”, dijo una de ellas, señalando la construcción caída sobre una inclinación en San Juan Quiahije.

Las hermanas Canseco, así como toda su familia, se dedican a trabajar en el campo, por lo que se les imposibilita la construcción de una vivienda. “Yo no tengo fuerzas para trabajar, soy viuda, ahora vivo con mi hermana, y por eso pido apoyo, para que nos atiendan”, agregó Margarita.

El paso del huracán John categoría 3 dejó en los estados de Oaxaca y Guerrero múltiples afectaciones en carreteras, viviendas y cultivos, donde muchas familias siguen sin recuperarse de las pérdidas, como es el caso de la familia Canseco que además no ha sido atendida por las autoridades, pese a quedar sin nada.

Lee también Presidenta municipal de Acapulco propone emitir un bono verde; busca soluciones para enfrentar fenómenos climatológicos tras Otis

De acuerdo al comunicado que el Gobierno del Estado de Oaxaca dio a conocer en la Quinta Sesión Extraordinaria del Consejo Estatal de Protección Civil realizada en Santiago Pinotepa Nacional, 65 municipios de las regiones de la Costa, Mixteca y Sierra Sur solicitaron la Declaratoria de Desastre Natural.

Sin embargo, San Juan Quiahije no fue ingresado a la Declaratoria de Desastre Natural, “pues si tuvimos muchas afectaciones en su momento, se dañaron casi todos nuestros caminos, muchos cultivos se perdieron, y también varias casas se dañaron, aunque las de la familia Conseco definitivamente se perdieron, pero nunca llegó algún apoyo para las familias”, explica, Maricela Zurita, activista chatina.

El 27 de octubre de 2024, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer que por los 15 municipios de Oaxaca afectados por el huracán John, se destinaron mil 55 millones de pesos.

Afectaciones por el paso del Huracán John en la Mixteca de Oaxaca (28/09/2024). Foto: Especial

Además, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, señaló que en Guerrero y Oaxaca se censaron 66 municipios; donde se registraron 153 mil 723 viviendas dañadas con la participación de dos mil 353 servidoras y servidores de la nación. Resaltó que se invertirían seis mil 49 millones de pesos en subsidios directos a familias contabilizadas.

“El apoyo de limpieza es de ocho mil pesos; para cubrir daños podrá entregarse un monto de entre 15 mil a 35 mil pesos, mientras que para quienes tuvieron pérdida total de sus hogares se entregaron 60 mil pesos”, indica el comunicado.

San Juan Quiahije es un municipio enteramente chatino, ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca, las familias se sostienen de la labor del campo y las remesas.









Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

afcl/LL