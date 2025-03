Pachuca.- El Palacio de Gobierno de Hidalgo, ubicado en Plaza Juárez, así como el Reloj Monumental de Pachuca, amanecieron este sábado resguardados con vallas metálicas ante las marchas convocadas para este 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer.

La víspera, camiones cargados con las estructuras metálicas llegaron al Palacio de Gobierno para "amurallar" el edificio, lo que generó descontento entre activistas, quienes acusaron a las instituciones de actuar con indolencia ante la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes.

A través de redes sociales, activistas como Adriana Patlán reprobaron la acción. “¿Por qué ponen vallas? Porque es desde el feminismo y las redes de mujeres que los hemos cuestionado, pero también avanzado. Porque resolvemos lo que el Estado es incapaz de ver. Porque vamos rompiendo lo que parece inquebrantable con leyes, acompañamiento, vidas dignas y felices”, expresó.

Por su parte, Ingrid Guerrero, titular de la agrupación Yo Te Creo y organizadora de una marcha infantil, lamentó que el gobierno estatal haya recurrido a este tipo de medidas, aseguró que es la primera vez que una administración decide blindar sus edificios en estas fechas.

“Así, con la rapidez con la que levantaron estas vallas por temor a la protesta, así quisiéramos que atendieran las carpetas de investigación de las niñas que sufren violencia sexual. Así quisiéramos que apoyaran a las familias sobrevivientes de feminicidio”, señaló.

Guerrero agregó que el Estado tiene una deuda enorme con las familias de las mujeres y las infancias víctimas de violencia, y criticó que se coloquen barreras para proteger edificios en cuestión de minutos, mientras que la justicia para las víctimas sigue siendo tardía.

“Hace unos días me decían que por qué a las manifestantes no nos importaba que se destruyera el transporte público, que por eso el Tuzobus quedó bardeado con cemento. Y yo les respondía que, más bien, habría que cuestionar por qué tenemos un gobierno que, con tal de no seguir reponiendo cristales, prefiere poner paredes de cemento que vulneran aún más la seguridad de las mujeres”, cuestionó.

Asimismo, se acusó a Bertha Miranda, subsecretaria de Desarrollo Político y exintegrante de la organización Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, como la responsable de coordinar la logística para la colocación de las vallas en Plaza Juárez, lo que, aseguraron, busca impedir el acceso de los contingentes que marcharán este día.

