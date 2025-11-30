Diez años después del estreno de la primera película, "Zootopia 2" llegó finalmente a los cines retomando la historia justo donde se quedó, pero, además de traer de vuelta a Judy Hopps y Nick Wilde, la secuela se convirtió en un éxito arrasador a nivel mundial.

Dirigida por Jared Bush y Byron Howard, escrita por Bush y producida por Yvett Merino, la película reúne nuevamente a Ginnifer Goodwin, Jason Bateman, Shakira, Idris Elba, Alan Tudyk, Nate Torrence, Don Lake, Bonnie Hunt y Jenny Slate, quienes vuelven a interpretar a sus personajes originales.

A ellos se suman nuevos personajes como Ke Huy Quan, Fortune Feimster, Andy Samberg, David Strathairn, Patrick Warburton, Quinta Brunson y Danny Trejo, con nuevos animales y más risas.

Durante el fin de semana de Acción de Gracias, la cinta recaudó 96 millones de dólares en Estados Unidos y alcanzó 156 millones en su ventana de cinco días. Pero su mayor sorpresa ocurrió fuera de casa: 556 millones de dólares a nivel mundial desde su estreno del miércoles, suficiente para convertirla en el estreno internacional más alto para una película animada en toda la historia, además del cuarto debut global más grande registrado para cualquier tipo de filme.

Ese impacto tomó por sorpresa incluso a su propio equipo creativo. En entrevista con EL UNIVERSAL, el director Byron Howard explicó por qué esta historia vuelve a resonar con el público una década después.

“Lo increíble del mundo de Zootopia es que toda la investigación sobre el mundo animal nos llevó de regreso a los seres humanos. Somos complejos y vivimos en sociedades complejas. En esta secuela decidimos hablar de las diferencias y de cómo pueden unirnos en lugar de separarnos”, dijo.

Para Disney Animation, cvon varias producciones en taquilla con menos demanda, el preestreno fue una señal potente. La película debutó con 10.2 millones de dólares solo en preventa, el segundo mejor preestreno en la historia del estudio, apenas por debajo de "Moana 2". Ese arranque catapultó las expectativas y la colocó como una de las apuestas más fuertes en una de las ventanas más competitivas del año.

Jared Bush, codirector y guionista, subrayó que el éxito también responde a que la franquicia mantiene un espejo emocional vigente.

“El mundo de Zootopia siempre refleja la naturaleza humana. Esa naturaleza aplica al momento que vivimos ahora, igual que hace diez años o cincuenta. La clave es preguntarnos cómo nos relacionamos y cómo reflejarlo en nuestras historias”, comentó.

La nueva misión de Judy y Nick en "Zootopia 2"

En pantalla, "Zootopia 2" sigue a Judy y Nick en su primera misión oficial como policías. Lo que parece ser un caso sencillo evidencia una conspiración que se remonta a los orígenes de la ciudad. Esta vez, la pareja no solo debe resolver un delito: también debe limpiar sus propios nombres mientras persiguen a Gary De'Snake, un misterioso nuevo residente reptiliano que se convierte en el corazón de la intriga.

La secuela amplía de manera notable los límites geográficos y sociales de Animal City. Barrios periféricos, ecosistemas olvidados y comunidades aisladas revelan una ciudad mucho más grande de lo que imaginábamos, pero también más dividida.

“A lo largo de la historia tenemos la tendencia a mirar a otros que son diferentes y hacernos ideas que no son ciertas. Queríamos decir: ¿por qué hacemos suposiciones falsas? En realidad esas diferencias nos hacen más fuertes; juntos somos mejores”, dijo Bush al hablar sobre esta subtrama, una de las más comentadas desde los primeros screenings.

La productora Yvett Merino enfatizó que, aunque la película está llena de humor, acción y dinamismo visual, su mensaje sigue siendo profundamente humano.

“El cine te hace pensar, te hace sentir y te permite verte en los ojos de los personajes. En esta película, aunque es esperanzadora, mostramos lo difícil que puede ser todo esto de manera realista. Eso ayuda a que niños y adultos entiendan el mensaje desde lugares distintos”, explicó.

La secuela también representa la producción técnicamente más compleja del estudio. Más de 700 artistas trabajaron para crear miles de nuevos personajes, nuevos barrios, climas, especies y secuencias de acción que superan lo visto en 2016.

“Para mí, la presión más grande viene de mi familia. Mis hijos me dijeron: ‘No la vayas a arruinar, papá’”, confesó Bush entre risas.

Pese a su ambición técnica y narrativa, "Zootopia 2" nunca pierde de vista la relación entre Judy Hopps y Nick Wilde, que sigue siendo el corazón emocional de la película. Su química intacta permite que la historia avance entre humor, tensión, vulnerabilidad y momentos sinceros sobre confianza y diferencia.

“Ver el mundo distinto no significa alejarte. Cuando tratas de entender esas diferencias, la relación se vuelve más fuerte. Eso aplica para todas las edades”, dijo Merino.

