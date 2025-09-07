Los MTV Video Music Awards 2025 (VMAs) dedicaron en esta edición un tributo a Ozzy Osbourne, fallecido el pasado 22 de julio a los 76 años. La ceremonia, celebrada en Nueva York, reunió a músicos de distintas generaciones para recordar la carrera del icónico vocalista de Black Sabbath y leyenda del heavy metal.

El hijo menor de Ozzy, Jack Osbourne, junto a cuatro de los nietos del cantante, abrió el homenaje con un video de bienvenida.

“Ojalá pudiéramos estar con ustedes esta noche para celebrar la increíble trayectoria musical de mi papá. Sé con certeza que le haría inmensamente feliz ver a estos grandes músicos continuar su legado e inspirar a la próxima generación de rockeros. Te queremos, papá”, expresó Jack.

El mensaje familiar incluyó la frase que caracterizó al tributo: “Let’s go crazy!”, reflejando el espíritu rebelde y único de “El Príncipe de las Tinieblas”.

Steven Tyler, Joe Perry, Yungblud y Nuno Bettencourt se unen para recordar a Ozzy Osbourne

El tributo musical reunió a Steven Tyler y Joe Perry de Aerosmith, al británico Yungblud y al guitarrista Nuno Bettencourt. Juntos interpretaron un popurrí de los mayores éxitos de Osbourne, donde combinaron temas de su carrera en solitario y su etapa con Black Sabbath. Entre sus éxitos interpretaron: “Crazy Train”, “Mama, I’m Coming Home”y “Changes”

Yungblud, Steven Tyler y Joe Perry hicieron un pequeño homenaje al legendario cantante Ozzy Osbourne, durante los VMAs 2025. Foto: ANGELA WEISS / AFP

Yungblud, sin camisa y con pantalones de cuero, prendió al público al subir al escenario preguntando: “¿Están listos?”. Saltando, moviendo la cabeza, animó a los asistentes mientras Bettencourt acompañaba con el sonido de su guitarra. Tyler y Perry se sumaron más tarde, cerrando la actuación con un grito conjunto: “¡Ozzy Osbourne por siempre!”.

Ozzy Osbourne, el legado del "El padrino del Heavy metal"

Ozzy Osbourne, conocido como "El padrino del Heavy Metal", fue cinco veces ganador del Grammy y miembro del Rock & Roll Hall of Fame en dos ocasiones. Su carrera marcó un hito en la historia del rock y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y fans alrededor del mundo.

El cantante británico falleció el pasado 22 de julio debido a complicaciones de un ataque cardíaco, enfermedad coronaria y Parkinson, rodeado del cariño de su familia. Sharon, su esposa, y sus hijos publicaron un comunicado en Instagram expresando:

“Con una tristeza indescriptible, informamos del fallecimiento de nuestro querido Ozzy Osbourne esta mañana. Estaba con su familia, rodeado de mucho cariño. Les pedimos a todos que respeten la privacidad de nuestra familia en este momento”.

Su última actuación fue en el evento benéfico “De vuelta al comienzo”, Ozzy fue inmortalizado en fotos sentado en un trono con alas negras, mientras daba su último show. La recaudación se destinó al Hospicio Infantil Acorns, Hospital Infantil de Birmingham y Cure Parkinson’s.