Después de varios días de duelo, Jack Osbourne habló por primera vez sobre la muerte de su padre, el legendario "Príncipe de las tinieblas", Ozzy Osbourne.

Con un emotivo mensaje que publicó en redes sociales, el conductor explicó que decidió mantenerse en silencio para procesar el dolor tan grande que atraviesa, pero también se refirió al enorme privilegio de haber vivido tantos años a su lado.

"Él era tantas cosas para tantas personas, pero yo fui tan afortunado y bendecido de ser parte de un grupo muy pequeño que llegó a llamarlo 'papá'", escribió.

Jack admitió que, además de su música, sus logros profesionales y lo mucho que le dio a la industria y al rock en general; Ozzy dejó un legado de amor entre los que lo conocieron, mismo que llevará en su corazón hasta el último día de su vida.

"Mi corazón está lleno de tanta tristeza, pero también de tanto amor y gratitud. Tengo 14 mil 501 días con ese hombre y sé que es una bendición".

Junto al texto, el también creador de contenido publicó un video de algunos de los momentos que pasaron juntos y en los que se les puede ver viajando, divirtiéndose y pasando el tiempo.

Ozzy falleció el pasado 22 de julio en su natal Birmingham, en Inglaterra, luego de sufrir un paro cardíaco e infarto agudo de miocardio. El certificado de defunción también señala que padecía enfermedad de arterias coronarias y Parkinson con disfunción autonómica.

Su partida ocurrió solo semanas después de su último concierto junto a Black Sabbath, el memorable “Back to the Beginning”.

