Yolanda Andrade aparece con tanque de oxígeno: ¿cuál es su estado de salud?

Un aneurisma, una condición que implica una protuberancia en un vaso sanguíneo del cerebro, fue lo que afectó la salud de la conductora Yolanda Andrade el año pasado. Este padecimiento se manifestó a través de síntomas como fuertes dolores de cabeza, náuseas y vómitos.

Desde entonces, la presentadora del programa "Montse y Joe" ha atravesado difíciles procesos para recuperarse, retomando gradualmente sus actividades.

Recientemente, un video compartido en sus redes sociales alarmó a sus seguidores, ya que mostraba a Andrade usando un tanque de oxígeno, lo que levantó preguntas sobre su estado de salud.

A través de Instagram, la famosa apareció en lo que parecía ser un hospital para realizar otro tratamiento, expresando su agradecimiento al especialista que la está atendiendo.

“La doctora tiene unos aparatos muy poderosos. Bueno, a aparte ella tiene un gran conocimiento y estoy muy sorprendida de todo lo que me ha dicho, de todo lo que ha pasado y de lo que me está ayudando con mi situación de salud", externó. Aunque su habla se notaba un poco lenta, algunos de sus seguidores se alegraron al ver una mejoría en su estado.

"Ánimo Yoli, échale ganas. Vas a salir muy bien. Estás en nuestras oraciones. ¡Bendiciones y un fuerte abrazo!"

"Gracias por compartir. Pronta recuperación."

"Recupérate pronto, mi Joe."

"Yola querida, ¡qué bueno que encontraste esa opción! La vida siempre nos repara", expresaron algunos usuarios.

Yolanda también aprovechó la oportunidad para hacer un llamado a todos a someterse a revisiones médicas periódicas, enfatizando la seriedad del tema y la importancia de la atención médica.

"Les pido por favor, porque esto es muy delicado, no estoy recomendando un restaurante ni una faja, es algo médico, medicamente hablado, esto tiene mucha seriedad. No importa lo que tengan, un chequeo, yo estoy muy impresionada porque no sabía lo que tenía y lo que se va a curar y arreglar, muchas gracias por su atención", concluyó.

Tras su diagnóstico, Yolanda ha tenido que usar un parche en el ojo y lentes oscuros para protegerlo debido a su sensibilidad a la luz. Aunque sigue usando lentes protectores, hay ocasiones en las que puede prescindir del parche. También se la ha visto viajando y mostrando una actitud más optimista en comparación con el inicio de su tratamiento.

