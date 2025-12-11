Ser joven y querer entrar en la industria musical significa, para muchos, sumarse a géneros populares como el regional mexicano, el reggaetón u otros, pero Yami Safdie decidió ser ella misma y abrirse paso a través de la balada con temas como la salud mental.

Sus primeros intentos por hacerse de un lugar en la industria se dieron con una guitarra y un celular. Y, a través de videos en redes sociales, descubrió a su público.

“Desde chiquita conecté mucho con la música más íntima, más de cantautor. No sé por qué, simplemente me representa. He coqueteado un poco también con el reggaetón y el urbano, pero lo hacía porque creía que era lo que tenía que hacer”, dice la cantante.

Luego de que la joven de 28 años comenzó a destacar al lado de artistas como Carín León y Lasso con temas como “But I did” y “En otra vida”, Yami decidió tomar una ruta más responsable: el del equilibrio emocional y el autocuidado.

Por eso, en “Estoy aprendiendo”, tema de su más reciente álbum, Querida yo, Yami explora la salud mental sin filtros.

“Si yo escribiera mi música ya con miedo o con vergüenza, no tendría sentido, no sería real. Me gusta hablar desde la vulnerabilidad y no ponerme filtros a la hora de componer porque siento que si yo me muestro así, la gente se puede sentir acompañada con las canciones, menos solos. Así que me gusta ser muy sincera con eso y contar todo lo que estoy aprendiendo con respecto a mi vida, a mí misma y a mis procesos”, explica la argentina.

Aun cuando está dedicada a la balada, Yami ha colaborado con exponentes de otros géneros como Milo J con “El Bolero”, con Manuel Turizo en “Amor prestado” y con Carín León en “Pero yo sí”.

“Armé esta primera versión de la canción solo con una guitarra y mi voz. Se lo mandé a Carín para que él grabara su parte y me dijo: "Me tomé la libertad de grabarle algunos instrumentos también". Entonces se volvió supermexicana, superregional y me fascina, me parece que transmite mucho más así. No hubiera sido lo mismo sin sus músicos”, explica.