La controversia que Yahritza y su Esencia desataron en México podría estar a punto de quedar en el olvido.

A más de dos años de los polémicos comentarios que causaron el enojo de miles de mexicanos, Yahritza Martínez, vocalista de la banda, reapareció en redes con un mensaje que ha sido interpretado como un nuevo intento por reconciliarse con el público.

En un video que publicó en su cuenta oficial de TikTok, la joven cantante apareció interpretando el tema "Soy el único", pero lo que llamó la atención fue la frase con la que acompañó las imágenes: “Si perdonan a su ex, perdónenme a mí”.

Lee también Yahritza y su Esencia rompen el silencio tras ser abucheados por el público mexicano: "lo dejamos en manos de Dios"

Aunque breve, el mensaje de la intérprete se viralizó rápidamente y reavivó la conversación en torno al rechazo que el grupo ha enfrentado desde las declaraciones que hicieron en 2023, y en las que criticaban algunos aspectos culturales y gastronómicos de nuestro país.

El conflicto fue tan fuerte que, a pesar del éxito que ya gozaban, fueron cancelados en las plataformas digitales y en los diferentes shows que tuvieron, recibieron abucheos, y rechiflas.

Desde entonces, la relación con el público mexicano se vio afectada. Sin embargo, algunos usuarios leyeron su petición y se dijeron dispuestos a olvidar todo de cumplir algunas condiciones.

"Ok pero haz una canción tirándole a Florinda Meza y a Ángela Aguilar", "Hasta que diga que le gustas los frijoles con huevito", "Voy a confiar en ti, pero que no vuelva a pasar ¿ok?", "Mientras no seas partidaria de Trump, puedo perdonarte", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

La última vez que la agrupación pisó tierras aztecas fue en septiembre del 2023, cuando participaron en el Festival Arre y los festejos por la Independencia de México en el Zócalo capitalino.

Lee también Frontera y Yahritza dividen el Grito en la plancha del Zócalo