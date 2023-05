Yahir habla de la experiencia que casi lo lleva a la muerte: "Me las vi muy duras"

Yahir recordó el día en que casi muere, y todo, por recuperar un reloj que se le cayó en el mar, pues al perder su pertenencia, el cantante no se resignó y, en cambio, decidió adentrarse en las profundidades del Mar de Cortés, pero el anochecer y un barco con el que tropezó le impidieron que su hazaña saliera como deseaba, por lo que llegó a pensar que ese momento se convertiría en el momento de su muerte.

El cantante mexicano, mejor conocido haberse convertido en uno de los exintegrantes de "La Academia" más queridos, se ha hecho de una carrera alejada del reality show con el que se dio a conocer pues, en la actualidad, participa en múltiples proyectos, como el Cumbia Machin Tour, producido por Erik Rubín, los 90´s Pop Tour y puestas en escena como Mentiras y Vaselina, ambas a cargo de la producción de Alejandro Gou.

Y aunque es mucho el trabajo que une al intérprete de "La locura" a la Ciudad de México, él sigue trasladándose desde Sonora a la capital cada fin de semana o cada que tiene que cumplir con un compromiso laboral, pues en múltiples ocasiones ha externado el amor y arraigo que siente por su estado natal, del cual no ha querido separarse, por lo que a 21 años de debutar como cantante aún permanece cerca de sus raíces.

Sin embargo, así como sus pros, vivir cerca del mar ha implicado contras para el cantante sonorense, así lo compartió para "Ventaneado" luego de que hiciera una confesión de la que nunca había hablado públicamente, pues Yahir habló del día en que estuvo al borde la muerte, cuando bajó a las entrañas del mar de Cortés, el cual se ubica en Baja California y se extiende hacia los alrededores de San Carlos, Sonora, para recuperar un reloj que se le había caído.

En este entrevista, el sonorense -de 44 años- tuvo que reconocer que la aventura por recuperar su reloj no lo hizo en las condiciones óptimas, pues emprendió su expedición bajo del mar en pleno anochecer, lo que aumentó la peligrosidad de que algo pudiese sucederle y, dicho y hecho, pues mientras Yahir se encontraba buceando se topó con un barco que obstruyó la ruta que había trazado para realizar su búsqueda.

"Me metí a bucear de noche y topé en un barco y no podía salir, era un barco muy grande, me metí de noche porque estaba buscando un reloj que se me cayó y no podía salir, estaba en los muelle y buscaba escapes y no podía, tenía que mantener la calma, peor sí me las vi muy duras", detalló.

Este infortunio tuvo una duración de hasta 20 minutos, que fue el intervalo que Yahir demoró encontrar un escape y, al volver a tierra, -confesó- no le contó a ninguna de las personas que lo esperaban fuera lo que le había sucedido, sin embargo, al día siguiente otro de los buzos de esa playa emprendió una búsqueda por su cuenta, la que sí rindió frutos, pues luego de que el cantante volviera a su estado, pues al día siguiente había volado a la CDMX, le dio la sorpresa de que había dado con su reloj.

Luego de narrar este acontecimiento, Yahir reiteró el gran amor que siente por su estado, el que lo ha provisto de recuerdos incomportables, como el avistamiento de cientos de delfines, los cuales contó que tiene documentados en video, por aquellas y aquellos que crean que exagera.

