Crean prendas con la meta de ser una empresa cultural

Fernando Benavides, tras la pista de un asesino en su libro

Martínez Palomo completa la serie Músicos y Medicina

Margarita Ruiz retrata el mar y el desierto de Baja California Sur

Poco público y ya con goteras: Un día en la Cineteca Chapultepec

“Trump nos viene a cambiar totalmente las reglas del juego”:  Ana Covarrubias, presidenta del Colmex

Uno de los atractivos que tiene la Ciudad de México, es que es un lugar donde gente puede encontrar historia viva como lo es la XEW, que el día de hoy llega a los 95 años de ser uno de los medios de comunicación más importantes del país, pero sobre todo de ser el semillero del cual surgieron grandes leyendas, como Pedro Infante, Lola Beltrán, o Pedro Vargas.

En la actualidad alberga en sus instalaciones los foros del canal Unicable, el cual le ha dado nueva vida y rescata la tradición de realizar programas con público en vivo, como "Miembros al Aire" o "Netas Divinas"; pero aquí les damos una línea del tiempo para que conozcan un poco de la historia de esta estación de radio y después de televisión, que de alguna forma hizo viral en el siglo pasado a fenómenos musicales y de la actuación.

Linea del tiempo de la XEW

  • 18 de septiembre de 1930, nace la XEW, la voz de AméricaLatina desde México.
  • Eran las 20 horas cuando desde el Cine Olimpia sonó la Oda a la Alegría, Sinfonía #9 de Beethoven, que interpretó la Orquesta Típica de la Policía, dirigida por Miguel Lerdo de Tejada.
  • Fue el locutor Leopoldo de Samaniego quien dijo las primeras palabras: “Amigos, esta es la XEW, la voz de América Latina desde México”; marcando el inicio de un programa totalmente musical con los cantantes Juan Arvizu, Josefina “La Chacha” Aguilar, el guitarrista Francisco Salinas y la pianista Ofelia Eurosa.
  • El festejo de la primera transmisión duró hasta las 11 de la noche.
  • Tres días antes habían logrado transmitir el Grito de Independencia, del entonces presidente Pascual Ortiz Rubio.
  • En 1932 se transmitió la primera radionovela, "Los Tres Mosqueteros".
  • En 1934 estrenaron sus estudios de Ayuntamiento 52 y 54,donde al fin el público tuvo acceso.
  • Ese mismo año hizo su debut en la radio Francisco Gabilondo Soler Cri-Cri”.
  • Al principio su programación se dividía en la mañana a los melodramas y en la noche eran presentaciones musicales con los grandes cantantes de la época.
  • Agustín Lara, Pedro Infante, María Victoria, Pedro Vargas, por mencionar algunos, tuvieron en la radio una gran plataforma para su carrera.
  • La radionovela "Chucho, el roto", duró al aire 11 años ininterrumpidos; también una de las favoritas era "El derecho de nacer" y "Kalimán".
  • Desde la década de los 40 hasta los 70, sus programas eran en vivo y con público.
  • En 1975 nació el grupo Radiópolis, que lo conformaron la XEW, XEQ y XEX; tiempo después es lo que se conoció como Televisa Radio.
  • En 2001 Radiópolis pasó a formar parte de la empresa española Prisa Radios, pero en 2019 sus acciones son adquiridas por Miguel Alemán Velasco y Miguel Alemán Magnani y hoy se conoce como W Radio.

